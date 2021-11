Fredag aften blev Nana Harring, der stiller op til byrådet i Aarhus Kommune for Dansk Folkeparti, udsat for trusler.

Hun var sammen med spidskandidat i Aarhus Kommune Jakob søgaard Clausen ude for at gøre reklame for dem selv og Dansk Folkeparti generelt i forbindelse med j-dag.

Men den reklame sluttede nærmest, inden den gik i gang.

»Vi tager ned på Lille torv (gade i Aarhus, red.) klokken 20. Vi når kun at være her i 20 minutter, så kommer der nogle indvandrerdrenge, der dækker sig til og står og provokerer og tager vores merchandise og begynder at kaste med det,« forklarer Nana Harring og fortsætter:

»De spørger, om det ikke er mig, der er Nana, hvorefter de fortæller, at de har smadret mine valgplakater og har smadret mit ansigt derpå med en knytnæve, og det opfatter jeg som en trussel, så selvfølgelig bliver jeg bange.«

Det er ikke første gang, at Nana Harring har været udsat for trusler og chikane. I forrige uge var hun i Viby for at rette op på nogle plakater, der hang forkert. En hændelse, Østjyllands Politi bekræfter.

»Der kommer en gruppe, der truer mig verbalt, og jeg står der helt alene, så det ender faktisk med, at jeg kontakter politiet, og de er nødt til at stå derude, mens jeg og nogle andre er i gang med at rette vores plakater,« siger hun.

Fredag aften var Nana Harring og Jakob Søgaard Clausen sammen med en række partikolleger, og efter noget tid gik gruppen af drenge væk.

»Vi var alle sammen rystede, og jeg tror også, jeg var særligt rystet og grædefærdig, fordi det er anden gang på så kort tid,« siger hun og tilføjer:

»Det er med til at fodre den utryghed, der er forbundet med at være medlem af et parti som Dansk Folkeparti i Aarhus Kommune, hvor vi har så store problemer med parallelsamfund. Det kan ikke passe, at man ikke kan have den politiske overbevisning, man har lyst til.«

Hvorfor kontakter I ikke politiet?

»Det gjorde vi ikke, fordi de i sidste ende endte med at gå, og så var vi en stor flok samlet, der kunne håndtere det her sammen. Og de var jo væk, så der var ikke mere, vi kunne gøre,« fortæller hun.

Episoden, der udspillede sig i går, er blevet bekræftet af flere af de personer, der var til stede i går. En af dem var Nana Harrings veninde Mia West Jensen.

»Jeg stod lidt bag ved, da de her drenge begyndte at provokere og sige, at de har skåret i plakaterne og skåret i deres ansigter,« forklarer hun.

En anden, der også var til stede den aften, var Venstres nummer to på listen i Aarhus Kommune, Mathilde Hjort Bressum, der efter at have været ude at gøre reklame for sig selv og sit parti, så en tydelig berørt Nana Harring stå på Lille Torv.

»Jeg kommer derned og kan se, at hun er rigtig ked af det, og hun fortæller, at der har været noget tumult,« siger hun.

Valgkampen har været i gang i to uger, og selv om de to hændelser har sat deres præg på Nana Harring, så fortsætter hun som hidtil indtil 16. november, hvor der er valg.

»Selvfølgelig bliver jeg bange, men så bliver jeg også stædig og tænker, at det skal være løgn,« siger hun.