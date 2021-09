Mens coronakrisen har været en stor udfordring for mange, er den aalborgensiske revisionsvirksomhed Beierholm lykkedes med at lukrere på følgevirkningerne af pandemien.

Virksomheden har netop præsenteret regnskab for perioden 1. maj 2020 til 31. april 2021. Og her kan Beierholm konstatere 1.327 flere erhvervskunder end ved seneste årsregnskab.

Administrerende direktør i Beierholm Søren V. Pedersen peger på, at de mange statslige kompensationsordninger har gjort livet uoverskueligt for mange virksomheder – men har lunet i kassen hos revisionsvirksomheden.

»Ordningerne er blevet lovet, forsinket, implementeret, ændret og lukket igen. Frister og takster er løbende blevet ændret og tilpasset. Bekendtgørelser er kommet, efter regler er trådt i kraft, og sådan kunne jeg blive ved,« forklarer direktøren og fortsætter:

»Vores fornemmeste opgave har været at bevare overblikket og at guide vores kunder igennem de mange udfordringer, som coronaepidemien har medført. Aldrig er så gennemgribende lovgivning blevet vedtaget på så kort tid,« siger Søren V. Pedersen.

Med det seneste års kundetilgang har Beierholm nu 24.443 selskaber i kundeporteføljen, hvilket gør dem til landets største revisionsvirksomhed målt på dét parameter.

Omsætningen er det seneste regnskabsår steget med 11 procent til 1,16 milliarder kroner. Noget, som de 1.450 medarbejdere nød godt af tidligere på året. Her modtog samtlige ansatte op til påske nemlig et gavekort på 1.200 kroner.

Samlet set løb gavkortene op i godt og vel 1,5 millioner kroner for Beierholm.

»Først og fremmest gør vi det for at vise vores medarbejdere, at vi påskønner dem. Vi synes, de trænger til en lille opmuntring, for de har været på hjemmearbejdspladserne i lang tid,« sagde direktøren dengang til B.T.