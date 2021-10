Det var et år og syv måneders kamp, der forleden kulminerede, da en dommer i Retten i Holbæk afsagde dom.

På en af pladserne i retsbygningen sad 80-årige Mogens Nielsen, stævnet af elselskabet Velkommen.

Den 10. marts 2020 blev den pensionerede skolelærer nemlig ringet op af en sælger, der forsøgte at få ham overtalt til at skifte elselskab.

Ifølge sælgeren var der mere end 1.000 kroner at hente om året i besparelse, og det ville Mogens gerne høre mere om, så det blev aftalt, at Velkommen-medarbejderen ville sende noget skriftligt materiale.

Og så skulle han i øvrigt kreditvurderes, hvorfor sælgeren bad Mogens om kontonummeret til hans bank.

Mogens gav sælgeren sit kontonummer, men det skulle han aldrig have gjort.

Der gik nemlig et par dage, og så modtog Mogens en besked om, at han var blevet kreditgodkendt, og at han var blevet kunde i selskabet.

Med beskeden var et skema, hvor Mogens kunne markere, at han ville have strøm fra Velkommen, men det valgte han ikke at sende ind.

Alligevel kunne han få uger senere se på sin betalingsserviceoversigt, at aftalen med hans oprindelige selskab, Norlys, var opsagt, og at han var blevet tilmeldt automatisk betalingsservice til Velkommen.

Mogens greb knoglen og ringede til Velkommen, der af pensionisten fik besked på at annullere det medlemskab, han ikke mente at have givet samtykke til.

Men de var hverken til at hugge og stikke i: Beskeden lød, at man var forbi de 14 dages fortrydelsesret.

Pensionisten afviste betalingsaftalen og fastholdt, at han ikke havde indgået en aftale, men så begyndte rykkergebyrerne at havne i postkassen.

Og en dag vågnede Mogens op i sit hus i Holbæk uden strøm, så han måtte lynhurtigt ringe til den tidligere leverandør, Norlys, og få dem til at sende strøm ud igen.

Det blev heldigvis eksekveret med det samme, men hovedpinen med Velkommen var ikke ovre.

De mente nemlig, at han skulle betale 681 kroner for elforbrug og 1.130 kroner for rykkere og en sen opsigelse.

Mogens gik med til det første, men ville ikke betale de 1.130 kroner, og derfor valgte Velkommen at stævne ham.

»Det har været en lang kamp på et år og syv måneder, men heldigvis har jeg fået meget hjælp fra min familie og mine venner. Men det er jo bestemt ikke alle, der har de ressourcer eller det overskud. Det er noget svineri,« siger Mogens Nielsen til B.T.

Heldigvis fik han medhold i retten, og det betyder, at Velkommen skal betale Mogens' andel af sagsomkostninger, og at de faktisk også skal tilbagebetale de 681 kroner for elforbruget.

Konklusionen i Retten i Holbæk var nemlig, beretter blandt andet Sjællandske Nyheder, at Mogens aldrig har sagt 'ja' til Velkommen, og at der derfor slet ikke er grundlag for en aftale.

»Det er godt, og nu kan jeg se, at Forbrugerrådet også skærper reglerne på området, så jeg håber, at færre mennesker bliver snydt, som jeg blev. Man tror ikke, det kan lade sig gøre i Danmark, men det gjorde det,« siger Mogens Nielsen.

Velkommen er ikke vendt tilbage på B.T.s anmodning om en kommentar til sagen.