I 18 måneder har de danseglade unge mennesker måttet blive hjemme fra natklubbernes vilde fester. Men nu er det endelig slut.

Fra den 1. september må diskotekerne igen slå dørene op, og i den anledning kan københavnerne se frem til et helt nyt sted at besøge.

Den nye natklub hedder 'Eleven' og kommer til at ligge i Kødbyen, og klubbens pressechefen, Mathis Kjær, kan slet ikke vente til åbningen på fredag:

»Det bliver en euforisk fornemmelse at åben. Når folk kommer, bliver de jo som køer, der får lov til at komme på græs igen. Vi introducerer den vildeste natklub i byen,« siger Mathis Kjær.

De rå lokaler i Kødbyen har gennemgået en stor renovering. Foto: Eleven/privat

Men Eleven er ikke alene i bygningen, klubben er nemlig en del af et større koncept. Et festpalads. For ud over natklubben, er der også en udendørs bar med rosevin under navnet Rosebaren, pastabaren Capeesh og en cocktailbar ovenpå klubben.

»Vi kalder det et multihus. En god fest er en blanding af mange forskellige mennesker.«

Ifølge Mathis Kjær bliver Eleven definition af en rigtig natklub med plads til 500-600 mennesker. Der er ikke noget tema, og musikken kommer også til at variere, men det er ifølge pressechefen for Eleven også essensen af en god fest.

»Der er højt til loftet, den bedste lyd i byen, kolde drinks og dans på bordene. Vi har besluttet os for ikke at låse os fast på en bestemt slags musik, så de DJs der er booket, får lov til at spille det musik, som de føler passer til aftenen,« siger Mathis Kjær og fortsætter:

»Der er mange borde på klubben, som alle sammen vender op mod DJ-pulten, så man får følelsen af at være til en minikoncert. Uanset hvilket bord man står på.«

Det er et garvet hold, der står bag Eleven, som har flere år i branchen. Foto: Eleven/Privat

Hvordan natklubbens åbning kommer til at udspille sig på fredag, er svært at spå om på forhånd, men det er nogle af nattens tungeste drenge, der står bag.

Blandt andre Patrick Peitzsch, der har haft en finger med i spillet ved andre kendte natklubber som Sunday, Jupitor og Rumors.

Skal du ud og fyre den af, skal du dog lige være opmærksom på, at der stadig er krav om coronapas. Det ophører først den 1. oktober.