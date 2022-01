I november blev trioen sendt ud på et sidespor hos Astralis, og nu har de officielt fået et nyt hold.

Det har efterhånden været en offentlig hemmelighed længe, og nu er det også blevet officielt.

De tidligere Astralis-spillere Peter "dupreeh" Rasmussen og Emil "Magisk" Reif er blevet en del af det store franske Counter Strike-hold Team Vitality.

Det samme er tilfældet for Astralis' tidligere træner Danny "Zonic" Sørensen, oplyser Vitality på sin hjemmeside.

De tre blev vippet ud på et sidespor hos Astralis allerede i november, efter at de havde været med til at levere en skuffende indsats i en majorturnering. Rygterne begyndte allerede da at svirre om, at de skulle til Vitality.

Det er nu officielt, og det vækker glæde hos Peter "dupreeh" Rasmussen, der havde behov for en hverdag under nye himmelstrøg. Det fortæller han til TV 2 Sport.

- Jeg havde behov for, at der kom nogle nye udfordringer, og jeg var kørt lidt død det seneste år i Astralis. Der har været mange problemer undervejs, sygdomsforløb, udskiftninger, om vi skulle stille med seks- eller syvmandshold og uenigheder med ledelsen.

- Men det vigtigste var, at jeg måtte kigge indad for at finde ud af, hvad der skulle til for, at jeg selv kunne bevare gejsten i de år, jeg har tilbage af min karriere, siger Peter "dupreeh" Rasmussen.

Ifølge TV 2 Sport drager den danske sportspsykolog Lars Robl med til Vitality. Også han har en fortid hos Astralis.

