Overraskelsen var stor, da Harry og Meghan lørdag eftermiddag troppede op ved siden af prins William og prinsesse Kate for at tale med sørgende udenfor slottet i Windsor.

Det var første gang i to år, at de to par viste sig sammen. Men alt gik ikke helt efter planen, og det rejser nye spekulationer.

Da prins Harry og hertuginde Meghan pludselig dukkede op sammen med prins William og prinsesse Kate, var det nemlig en overraskelse for alle.

I det formelle program var det kun William og Kate, der skulle dukke op. Desuden var hele seancen 45 minutter forsinket, kunne Daily Mails korrespondent Richard Kay berette.

De to brødre og deres hustruer havde alvorlige miner.

Men det er der en forklaring på ifølge den amerikanske nyhedsvært Daisy McAndrew, der er royal kommentator for NBC.

Hun fortalte i en udsendelse på NBC, at hun mener, at det skyldes, at Meghan og Harry skulle skifte tøj til et mere formelt sørgesæt, og at Meghan skulle have 'lagt make up og ordnet hår'.

»Interessant er, at grunden til, at gåturen fandt sted så sent – den var skemalagt til næsten en time tidligere – var fordi, at Harry og Meghan selvfølgelig skulle gå ind og skifte,« lød det blandt andet fra værten, der også tilføjede, at parret ikke havde det rette tøj på til at starte med.

Dermed indikerede hun, at parret først sent fik at vide, at de skulle med, hvilket fører til yderligere spekulationer, da der i forvejen har været spekuleret i, hvorfor de pludselig var med.

Harry, William, Meghan og Kate kiggede blandt andet på de mange blomster, der var lagt til ære for dronning Elizabeth.

Prins William og prins Harry har gennem flere år haft uoverensstemmelser, der kun blev værre, efter at prinsen og hertuginde Meghan trak sig fra kongehuset og efterfølgende gav et kontroversielt interview til Oprah.

Ifølge britiske mediers oplysninger, menes det, at det var William, der sendte en sms-besked til sin bror og inviterede ham og hans kone til at deltage i sørgerunden ved slottet – angiveligt fordi William mente, at det var vigtigt at vise, at brødrene står sammen.

McAndrew fortalte dog, at de to brødres fælles tur formentlig kom til efter ønske fra kongen, da han gerne ville have, at hans to sønner viste sig sammen, så deres brodne forhold ikke overskyggede begyndelsen på hans tid som monark.

Uanset hvad der er op og ned på, så mener McAndrew dog næppe, at alle rifter mellem brødrene er helet – selv om de nu har vist sig sammen alle fire.

Prins William og prins Harry med deres hustruer tilbage i 2018.

»Vi ved, at dette formentlig ikke vil slutte det, og at der stadig vil være gensidige sårede følelser,« sagde hun.

Desuden venter mange – ikke mindst det britiske kongehus – på – hvad der kommer til at stå i den bog, som Harry udsender senere på året.