Mens amerikanske myndigheder i øjeblikket undersøger, hvordan det kunne gå så galt, at skuespilleren Alec Baldwin uforvarende skød og dræbte en fotograf under optagelserne til en film, skriger også danske filmfolk på bedre arbejdsvilkår herhjemme.

Det fortalte Berlingskes teateranmelder Jakob Steen Olsen, da han fredag gæstede B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

»Det er noget, man har diskuteret meget herhjemme i det danske filmmiljø – ikke mindst på baggrund af Bodil Jørgensens traktorulykke,« siger han i programmet.

Skuespilleren Bodil Jørgensen har stadig mén efter sin arbejdsulykke i 2014, hvor hun under optagelserne til 'Far til fire vilde ferie' faldt af en traktor lande under den tonstunge maskine.

Det resulterede i, at samtlige hendes ribben brækkede, skambenet blev knust, det samme gjorde begge kraveben – det ene i 12 stykker – hovedet var forslået og svulmet op til dobbelt størrelse, der var blødninger i lever og nyre, begge lunger klappede sammen og hun var tæt på at drukne.

Hun lå i koma i flere dage og svævede efter eget udsagn mellem liv og død.

»Ulykken gav anledning til en debat, hvor man faktisk begyndte at tale om, hvad man kan gøre for at forbedre sikkerheden på danske filmset,« siger Jakob Steen Olsen.

Bodil Jørgensen var en blandt 645 filmfolk, der i august skrev et brev til de danske filmproducenter, hvor de bad om hjælp til at forbedre forholdene i branchen.

Bodil Jørgensen sammen med sin familie, fotograferet en måned efter ulykken. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Bodil Jørgensen sammen med sin familie, fotograferet en måned efter ulykken. Foto: Christian Liliendahl

Dårlige forhold, som Bodil Jørgensen mener var afgørende for, hvorfor hun endte i koma den dag i 2014.

»Ulykken skete, fordi optagelsen ikke var godt nok forberedt. Stakkels Kurt Ravn, der kørte traktoren, havde ikke haft mulighed for at prøve at køre op ad et dige. Og min familie, hvor mange er bønder, har sagt, at det var vanvittigt at køre op med en traktor, som jo har vægt bagtil,« fortalte Bodil Jørgensen for nylig til Ekko.

Ulykken skete, da traktoren, som Bodil Jørgensen sad bagpå, gik i stå på vej op ad et dige, hvorefter den væltede bagover og landede på skuespilleren, som var drattet af, da maskinen tippede,

»Som jeg husker det, skulle vi lave den scene hurtigt, fordi vi var presset på tid. Jeg skulle tilbage og optræde i Tivoli om aftenen. Hvis der havde været nogen med erfaring i sikkerhed, ville man have båret sig helt anderledes an. Der burde have været en wire på traktoren, som kunne have holdt den.«

ASA Film, som producerede 'far til fire'-filmen, blev sigtet for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven og måtte betale en bøde på 70.000 kroner.

I 'Det, vi taler om', fortæller Jakob Steen Olsen, at han interviewede Bodil Jørgensen om ulykken, da hun endelig vendte tilbage til skuespilfaget efter sin lange sygemelding.

»Så sad vi der, og nærmest fordi hun vidste, hvor svært det var at tale om – også for mig – så tog hun simpelthen begge mine hænder og holdt dem og kiggede mig ind i øjnene og smilede til mig, mens vi sad og snakkede. Det var så varmt, fordi det var en anerkendelse af, at vi bare var glade for, at vi kunne tale med hinanden igen. Fordi hun havde overlevet,« siger han.