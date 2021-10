Forleden var jeg med min kone en tur i den smarte tøjbutik Browns i London. Det er en butik med den sidste nye mode, og jeg var lidt det ægteskabelige vedhæng.

Vi gik rundt og kiggede på det, jeg troede var dametøjet, da en sød ekspedient kom hen til os.

»Jeg vil bare lige sige, at vi er kønsneutrale. Alt vores tøj er naturligvis for begge køn og fås i alle størrelser – også bikinier,« sagde hun.

Det var lidt af et statement, da det jo så må betyde, at de så også laver underkjoler, højhælede sko og lange damefrakker i størrelse XL til mænd. Det må være dyrt – for mere handel med lilla balletsko i størrelse 47 kan der vel ikke være?

Men det er meget tidstypisk, og netop det, at ekspedienten kom hen til os med det glædelige budskab, siger en del om den tid, vi lever i. Det var naturligvis signalværdi, hun og butikken ville udvise. Browns er med på bølgen, der ønsker at udviske kønnene og lade det være op til den enkelte, hvordan man definerer sig kønsligt.

Det har jeg overhovedet ikke noget problem med. For min skyld må man være den, man vil, og gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Men kampen i 'den gode sags tjeneste' er kammet over.

For når trendsætteren Browns sælger alt tøj i alle størrelser, både til mænd og kvinder, så lægger det et pres på andre modebutikker om at gøre det samme – og det, lader jeg mig fortælle, er der allerede mange, der gør.

For hvis man ikke gør det, så risikerer man at blive hængt ud som kønsfascistisk og det, der er værre. Cancelkulturen – at udelukke dem, der har de 'forkerte' meninger – er i fuldt flor, og man skal for alt i verden ikke komme på den gale side af nettet her.

Selv Rolling Stones har følt sig nødsaget til at følge med tidsånden. Bandet har ladet forstå, at man fjerner den fantastiske 'Brown Sugar' fra sætlisten på den forestående tour.

»Vi har spillet den hver aften siden 1970, og nogle gange er det meget godt at tage en sang ud af repertoiret og se, hvordan det går,« sagde den altid diplomatiske Mick Jagger ved en pressekonference tidligere på ugen. Hans guitarist var dog mindre forstående over for beslutningen:

»Forstår de ikke, at det er en sang om det rædselsfulde ved slaveri? De forsøger at begrave sangen. Sådan er det åbenbart nu,« sagde Keith Richards.

Det viser med al tydelighed, at beslutningen er taget af forretningsimperiet Rolling Stones, hvor dygtige brandingfolk vurderer, hvad der er oppe i tiden. Det er naturligvis hul i hovedet at udelukke Brown Sugar for at behage en tidsånd.

Vi er ude på en farlig glidebane, hvor selv store modehuse og verdens største rockband må give efter for kravet om politisk korrekthed eller risikere alvorlige konsekvenser for deres renommé. Det fejres blandt aktivister for enkeltsager som en demokratisk sejr, men det er det modsatte.

Det er dybt problemetisk, når Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling på andet år forsøges udelukket på grund af, at hun har forsvaret kvinders ret til ikke at skulle gå med transkønnede, der fysisk stadig er mænd, i bad i offentlige baderum.

J.K. Rowling anerkender de transkønnedes ret til at være det, de føler sig som, men beder dem om også at anerkende, at det for nogle kvinder kan være ubehageligt eller ligefrem skrækindjagende at skulle bade sammen med en, der fysisk er en mand. Dette hensyn mener cancelkulturen ikke at der skal tages.

Det er flot at stå op for de svages rettigheder, og jeg taget hatten af for dem, der slås for homoseksuelle og transkønnedes ret til at være det, de er. Men der ligger en grim chauvinisme og lurer under overfladen. Hvis ikke man vil makke ret og følge tidens mærkesager, så er man færdig og skal udelukkes. Det har ikke noget med frisind og demokrati at gøre, og det må høre op.

Mit besøg hos Browns var jo først og fremmest morsomt – men der er dele af den nye enkeltsagsbølge, der er alt andet end lystig. Mange af disse vigtige enkeltsager risikerer på sigt at blive sat tilbage af den naturlige modebølge, der må følge, når pendulet svinger den anden vej.

Der skal være plads til mangfoldighed og både 'Brown Sugar' og underkjoler i mandestørrelse. Det er på tide at finde et snit, hvor alle holdninger er velkomne og valide, og hvor ingen prøver at tage patent på, hvordan og om hvad debatten føres – og fryser dem, der måtte mene noget andet, ude.