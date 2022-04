De fleste af os kender vel det med at se sig selv i spejlet og være utilfreds med det billede, der møder os. Vi finder os selv for tykke, for slaskede, for forkerte.

For manges vedkommende handler det desværre ikke bare om, at vi gerne vil have en sund krop. Nej, det handler om at få en perfekt krop, en slank krop – det er nemlig et af vor tids ultimative statussymboler.

Jeg synes, snakken om og stræben efter den perfekte krop har taget overhånd. Den uendelige higen efter det uopnåelige ender nemlig ofte med at skygge for det, livet i virkeligheden handler om:

Nemlig det glade liv i den glade krop.

Den kropspositive bølge er skyllet ind over samfundet de senere år, og mange stemmer kæmper for et bredere billede af, hvordan en dejlig og sund krop kan se ud.

Men der er også dem, der gør det stik modsatte. Dem, der tjener penge på det mindreværd, der for manges vedkommende er en uafladelig konsekvens af den moderne perfekthedskultur.

Den slags er onlinecoachen Kenneth Wulff fra Aarhus et eksempel på.

Flere kvinder er stået frem og har kritiseret deres forløb hos onlinecoach Kenneth Wulff, der driver Sund med Wulff.

Til gengæld for gratis kostplaner og rådgivning skulle kvinderne levere billeder til sociale medier, tabe sig og skrive positive opslag om Sund med Wulff.

Hvis målene ikke blev holdt, oplevede kvinderne, at der fulgte skældud, udskamning og trusler om at skulle betale 9.000 kroner.

I kontrakten står der blandt andet:

»Vi har et professionelt system, der viser os, hvad du realistisk set bør tabe dig uge for uge. Hvis vi over en periode oplever, at man ikke overholder disse grafer, så ved vi, at du snyder. Dit forløb vil blive afbrudt, og du vil blive opkrævet betaling: Under tre måneder 9.000 kroner. Derefter lyder raterne på 750 kroner pr. uge.«

Kvinderne fortæller om, hvordan de er blevet trynet og hånet af Kenneth Wulff under deres forløb.

»Han sagde til mig, at når jeg tog i svømmehallen, ville alle se på mine deller, og jeg kunne ikke have en badedragt på. Han spurgte mig også, om jeg ville have, min mand skulle se mig se sådan der ud,« fortæller Ulla Andersen, der er en af kvinderne, der er stået frem.

Virksomheden Sund med Wulff oplyser til B.T., at den ikke kan genkende det billede, kvinderne tegner af den.

Men uanset, om der er tale om få eller mange kvinder med den slags oplevelser, så er det under al kritik at drive sin virksomhed på den måde.

Ingen mennesker – uanset udseende eller vægt – fortjener at blive tiltalt på den måde, som Ulla Andersen fortæller at have oplevet.

Når det overhovedet kan lade sig gøre at få folk til at indgå en sådan kontrakt, handler det om, at vi er en del af et samfund, som i mange år er blevet stadig mere og mere optaget af den perfekte krop.

Den overoptagethed udnytter Sund med Wullf på skammeligste vis, og det er ganske simpelt usmageligt.