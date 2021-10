Der er efterhånden sagt og skrevet meget om situationen for de tusindvis af danskere, som lige nu venter på et kørekort.

B.T. har været afsender på flere historier om hårdtarbejdende odenseanere, som er afhængige af deres kørekort, og som derfor – naturligt nok – er dybt frustrerede over, at en overdragelse af området fra Politiet til Færdselsstyrelsen er gået helt i fisk.

Senest fortalte Benjamin Tøjner Gøtke, som er selvstændig håndværker, hvordan en nyindkøbt lastbil står og samler støv i hans garage, fordi lastbilkørekortet har vist sig at være noget nær umuligt for ham at erhverve lige nu.

»Indtil nu har det kostet mig 100.000 kroner, at jeg ikke kan få det kørekort,« lød det fra Benjamin Tøjner Gøtke, som samtidig kunne fortælle B.T., at han overvejer at flytte sin adresse til Sverige, hvor det er muligt at tage det eftertragtede kørekort på blot et par uger.

Sverige – ja, det kunne jo være en mulighed.

Bare ikke for byens mange kørelærere, som lige nu oplever, at deres forretning er gået helt i stå.

En af dem er Carsten Hougesen, som hver onsdag klokken 16.00 er tvunget til at sidde klar ved computeren. Her udspiller sig nemlig den ugentlige kamp om booking af teori- og køreprøver til de mange ventende elever. En kamp, som han ofte har tabt.

»Det betyder, at jeg ingen elever kan have fra 15.30 til 17.00,« forklarer Carsten Hougesen, som samtidig fortæller til B.T., at han har sendt en regning afsted til Færdselsstyrelsen i håb om at få dækket det tab af indtægter, som han har lidt, mens han forgæves har måttet sidde foran computeren.

Med andre ord, så er det oplevelsen derude, at systemet er mere eller mindre brudt sammen, hvilket i sig selv er en kilde til enorm frustration.

Og kunne det så bare blive ved det!

Men ud over at kørelærere og elever skal forlige sig med de faktiske forhold, så skal de samtidig tåle det, mange af dem oplever som Færdselsstyrelsens manglende anerkendelse af problemernes omfang – og netop den lader til at gøre frustrationen så meget desto større.

Færdselsstyrelsen gik så sent som i sidste uge ud og proklamerede, at nu var problemerne så godt som løst, fordi man frem mod 1. marts 2022 havde planer om at afholde 60.000 teoriprøver og et tilsvarende antal køreprøver.

Godt nyt – men bare ikke godt nok, viste det sig, da B.T. satte sig for at lave en status.

Loay Zeraiq, der ejer LZ Køreskole i Odense, har nemlig lige nu 141 elever, der venter på en teoriprøve. Han var derfor lettet, da han hørte, at der skulle frigives 7.000-8.000 prøver i weekenden den 23. og 24. oktober. Desværre blev han slemt skuffet.

»Det viste sig, at det stort set kun er i København, at de får prøver. Og så er det fucking næste år! Hvad sker der!? Vi blev så overraskede og vrede,« lød det fra Loay Zeraiq.

Det er en gammelkendt psykologisk sandhed, at vrede og frustration, som ikke bliver bemærket og anerkendt, den vokser sig større.

Derfor – kære Færdselsstyrelse – følger her et par gode råd:

Det virker ikke at tale problemet ned. Tværtimod.

Stå ved, at situationen lige nu er helt til hest, og vedkend jer ansvaret for det. Fortæl åbent om, hvad der bliver gjort for at løse problemerne og kom med en realistisk tidshorisont. Alt andet er en hån mod de mennesker, der lige nu er ramt på levebrødet.

Og, nå ja – måske er det en idé at sende budskabet videre til transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.), som tidligere på måneden for alvor fik hældt benzin på bålet, da han opfordrede kørelærere og elever til at være mere tålmodige.