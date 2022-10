Jeg bliver ærlig talt stadig forbløffet over, hvor meget bullshit-bingo Sikandar Siddique smider rundt omkring sig, hver gang han forsøger at forklare sin politik.

Nu har vi fået endnu et fantastisk eksempel på, hvor meget Frie Grønne, siden Uffe Elbæks exit, har udviklet sig til det rene projektmageri – og med en partileder i spidsen, der reelt ikke kan finde hoved og hale i, hvad han går rundt og laver.

Første gang jeg lagde mærke til Sikandar Siddique var, da jeg skulle stå over for ham i DR-debatten i 2018. Allerede da så jeg, hvordan han kynisk fremtrak offerkortet for at afvise alle former for kritik eller selvrefleksion.

Den tilgang og retorik har sidenhen formet Sikandar til at være en af Danmarks mest kyniske projektmager-agtige politiker, Folketinget har set. Siden hans 'knytnæve i luften'-øjeblik og bombastiske udsagn om at være kompromisløs angående klimaet, og den antiracistiske dagsorden, har han måttet forsvare en politik, han ikke har kunnet leve op til. Eller rettere måske ikke engang selv ved nok om.

For faktum er, at Sikandar sjældent deltager i interviews. Og når han gør, så får man den opfattelse, at han ikke kender sit eget partis politik. En kritik, han både tidligere har mødt i Socialdemokratiet og Alternativet, samt en kritik, der godt kan rejses efter partilederrunderne.

Bare tag det nylige interview lavet af B.T.s Anne Katrine Restrup. Anne Katrine spørger meget simpelt om, hvordan Sikandar selv lever op til den kompromisløse klimapolitik, som Frie Grønne konstant kaster om sig med.

Men før man når at blinke, så 'man-splainer' partilederen i stedet for blot at svare på det simple spørgsmål, som Anne Katrine stiller.

Og det mest interessante i det her korte interview er, at han nærmest modsiger alle dem, han påstår at repræsentere, når det kommer til den grønne dagsorden.

Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique. Foto: Liselotte Sabroe

Lige pludselig handler det ikke om selv at tage ansvar! Nej, det handler om noget med strukturer osv. Men individet kan gøre, hvad det har lyst til. Hvad mon Extension Rebellion og de andre tænker, når lederen af de 'grønne pantere' siger sådan noget?

Ja, det må kun moder jord vide, fristes jeg til at sige. Det ændrer bare ikke på, at Frie Grønne og Sikandar Siddiques bæredygtige bukser er ved at blive trukket ned til knæene, og alt det bullshit-bingo, Sikandar har levet af, er ved at komme frem.

Og hvis det ikke er nok, så er der også hans fortid med klanfight og et konkursramt jysk køkkenfirma, der endte i Pakistan. Alt i alt er det på sin vis stadig ærgerligt, at den første partileder med minoritetsbaggrund, der sidder i Folketinget, ikke kunne gøre bedre figur.

Nu står vi foran en valgkamp, og måske er det på tide, at de grupper, Sikandar bejler til, reflekterer lidt over, om det er Sikandars projektmageri, de vil støtte, eller om de burde lægge deres stemme et sted, hvor man faktisk lever op til det, man prædiker.