5,5 ører per milligram nikotin.

Det lyder ikke af meget. Men det vil løbe op i cirka 11 kroner ekstra for en pakke nikotinposer, som regeringen foreslår. Det falder ikke i god jord hos 22-årige Sebastian Kaimson, som er medlem af Konservativ Ungdom i Aarhus.

»Jeg er generelt i mod afgifter, og at staten skal gå ind og adfærdsregulere befolkningen. Hvis man er så meget imod usunde ting, så skal vi også sætte flere afgifter på alkohol,« siger Sebastian Kaimson, da han var med hos B.T. Live.

Hvis regeringens forslag går igennem, så vil den typiske nikotinposepakke stige fra 30 til 40 kroner.

Synes du, man skal sætte ekstra afgifter på nikotin?

»Kreativiteten i tobaksindustrien er jo enorm. Vi kan se, at de gør en meget stor indsats for at få det her produkt introduceret til unge. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, fordi det ikke er sundt og skaber afhængighed,« siger skatteminister Morten Bødskov til DR.

Nu er det jo rygning, som er den største dødsfaktor, så det er jo der, man sætter hårdest ind?

»Jeg synes da også, man skal oplyse folk al almindelighed, men jeg tror ikke, det hjælper at sætte afgifter på for at få folk til at lade være med det,« siger Sebastian Kaimson.

Der er normalt 20 nikotinposer i en dåse, og de sættes typisk op i tandkødet for, at nikotinen kan nå ind i blodbanen og give en effekt.

Den 22-årige lokalpolitiker og byrådskandidat i Aarhus Kommune anerkender, at prisen kan spille en rolle, men der er andre værktøjer at bruge, hvis det står til ham.

»Prisen har sikkert også en indvirkning, men jeg synes bare, man straffer alle mennesker på det. Oplysning mener jeg er bedre for at få unge til at lade være med at bruge nikotinprodukter,« siger Sebastian Kaimson.

Gør man ikke allerede det?

»Jo, det gør man,« siger Sebastian Kaimson.

Virker det?

»Det gør det sikkert, men det har jeg ikke nogen tal på,« siger Sebastian Kaimson.

Regeringens forslag er i høring til den 15. oktober.