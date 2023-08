Det er ikke mange dage siden, at influencer og youtuber Astrid Olsen kunne slukke håbet for dem, der dagdrømte om at få en rød rose fra 'Bachelorette'-deltageren Boris Hjort.

I Olsens podcast 'Like os', løftede hun sløret for, at hun ses med den mand, der nåede hele vejen til den sidste roseceremoni i årets sæson af datingprogrammet.

Og nu afslører youtubestjernen, hvad hun faldt for ved bejleren, der således ikke fandt kærligheden i programmet.

Det skriver Her og Nu.

»Hvad jeg faldt for? Det er fandeme et godt spørgsmål. Jeg tror, vi havde en meget skør aften efter Comedy Zoo, hvor han bragte alle mine mærkelige sider frem, som jeg aldrig har oplevet før,« siger Astrid Olsen til mediet.

Hun understreger dog, at relationen de to imellem, for nu, ikke er en romantisk en af slagsen.

I sin podcast fortæller hun derimod, at de to 'bare boller', og at hun endnu ikke vil sige, at de dater.

Boris Hjort fik den sidste rose i TV 2-serien 'Bachelorette' af deltageren Mette Sommer.

Deltagernes forhold blev dog kortvarigt, og Mette Sommer fandt siden kærligheden i en gammel flamme, og Boris Hjort ses altså nu med Astrid Olsen.

I fredagens udgave af 'Det, vi taler om', taler panelet også om 'Bachelorette'. Du kan høre udsendelsen herunder.