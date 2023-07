Glæden, kyssene og smilene.

Der var i den grad smæk på da Mette Sommer og Boris Hiort endelig fik hinanden i dette års 'Bachelorette'-finale.

Ingen tvivl om at kemien havde været der fra start og holdt gennem hele sæsonen.

Men hvad skete der, da de to var færdige i Mexico og ramte Danmark igen?

Til B.T. fortæller Mette Sommer, hvordan det forløb sig mellem de to.

»Boris var og er skøn. Vi gav det en chance i halvanden måned, men det gik ikke. Vi har egentlig fulgt hinanden meget godt følelsesmæssigt. Så når den ene ikke ville mere, var den anden faktisk af samme opfattelse,« fortæller hun.

De to opdagede hurtigt, at deres liv var helt forskellige.

»Jeg er 8-16, og han lever et liv som freelancer. Vi havde bare forskellige opfattelser af, hvad man for eksempel laver, når man har fri, « fortæller hun.

Der er dog ingen sure miner mellem de to, efter deres forhold er afsluttet.

»Vi er glade på hinandens vegne, der er ikke noget der.«

Det var ægte hele vejen igennem for Mette, men da de kom hjem til Danmark, sneg hverdagen sig ind. Foto: Lotta Lemche Vis mere Det var ægte hele vejen igennem for Mette, men da de kom hjem til Danmark, sneg hverdagen sig ind. Foto: Lotta Lemche

I dag har Mette Sommer fundet kærligheden med en anden fyr, som hun er utrolig glad for.

»Det er en, som jeg har været sammen med før. Han hedder Kristian, han er 36 år gammel. Vi arbejder på samme skole, og det tog altså lige, at jeg både var i den dominikanske republik og Mexico, før det gik op for ham, at vi to skulle være sammen.«

De to har kendt hinanden i 15 år og har tidligere spillet fodbold sammen.

Den 33-årige bachelorette fortæller, at der ikke gik længe efter hende og Boris havde gjort det forbi, til det igen begyndt at blomstre mellem hende og Kristian.

»Jeg ledte efter en bestemt type, da jeg tog afsted til Mexico, men jeg besluttede hurtigt, at jeg ville give alle en chance. Ingen af mændene var dog den type mand, som jeg normalt falder for, og ham jeg har fundet nu, er også helt anderledes. Det kan godt være, det er noget med alderen. Det var jo lidt ungt dernede, og jeg tror, mange af dem stadig manglede at finde ud af, hvor de egentlig gerne ville hen i livet.«

Mette og Kristian arbejder på samme skole, og hun har derfor også betroet ham om forholdet til Boris og fortalte, da de to gik fra hinanden.

Men ifølge Mette Sommer har det alligevel været svært for kæresten at se hende date på fjernsynet, mens de to har været i en relation.

»Det har ikke været fedt for ham at se. Hver gang vi har diskuteret, har det nærmest været om noget, der udsprang af programmet. Så kan vi se det, og han kan sige, at jeg jo kigger på en af mændene i programmet, som jeg kigger på ham.«

Alligevel har det sværeste været, at de to ikke har kunnet date offentligt.

»Det har været sindssygt hårdt. Og nu glæder vi os virkelig meget til at kunne komme ud. Jeg kan love, at jeg kommer til at plastre ham til på sociale medier, for han er virkelig den dejligste.«

Parret bor endnu ikke sammen, men har været på ferie sammen til Norge i løbet af sommeren.