Da Simon Stenspil i starten af året rejste med sin familie på ferie til Thailand, tog det hele pludselig en mareridtsagtig drejning, da han blev ramt af denguefeber og lå indlagt i lidt over en uge.

Da B.T. møder den 40-årige skuespiller på et pressemøde for den nye sæson af TV 2's hitserie 'Badehotellet', giver han en status på sin fysiske tilstand:

»Jeg er ok. Det går i hvert fald den rigtige vej.«

Han fortsætter:

»Det har virkelig været en længerevarende omgang. Jeg var heldig, at jeg blev rask nok til at få et 'fit to flight', men det har taget over to uger at komme nogenlunde ovenpå igen.«

Adspurgt om han i dag skal tage medicin eller piller for at komme sig helt, joker han med smil:

»Det er en virus, man kan ikke... (tage medicin, red.), men bare krydse fingre for, at man ikke dør.«

Denguefeber er en influenzalignende sygdom, der forårsages af en virus overført fra myg og kan efterfølgende give træthed i en længere periode.

Simon Stenspil med sin 'Badehotellet'-kollega Ulla Vejby. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Stenspil med sin 'Badehotellet'-kollega Ulla Vejby. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I Simon Stenspils tilfælde startede det først med en glad video på Instagram, hvor han den 1. januar dansede rundt på en strand iført solbriller og en kokosnød-drink.

Han var taget afsted med sin kæreste, skuespillerkollegaen Anna Stokholm og deres lille søn Ziggy, og den 25. januar skrev han i et nyt Instagram-opslag, at han var blevet indlagt med denguefeber efter et myggestik.

»De sidste seks dage har budt på smerter i alle knogler og led kombineret med ekstrem hovedpine, hoste og 40 i feber konstant.«

Han fortsatte:

»For lige at toppe den fik jeg også konstateret en parasit i maven i går, og så kan du jo selv tænke dig til resten.«

Den 30. januar gav Anna Stokholm en ny opdatering, hvor hun på sin Instagram-profil fortalte, at Simon Stenspil havde været indlagt i otte dage, men at han nu var blevet udskrevet, så de kunne komme hjem til Danmark.

Tilbage i Danmark var Simon Stenspil den 12. februar klar med en foreløbig sidste Instagram-opdatering om sygdomsoplevelsen.

Her fortalte han, at han alt i alt havde været syg i 17 dage af deres ferie.

Simon Stenspil til pressemødet på den sidste sæson af 'Badehotellet'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Stenspil til pressemødet på den sidste sæson af 'Badehotellet'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Min krop er stadig mærket af den lille åndssvage myg. Jeg sover mellem 10 og 12 timer hver nat og er helt smadret. Musklerne forsvinder virkelig hurtigt, når man ligge stille i 10 dage, og det kan mærkes. Jeg har tabt otte kilo og skal virkelig i gang med at få trænet hele kroppen igen.«

Simon Stenspil er aktuel i den kommende sæson af 'Badehotellet', der har premiere den 3. marts.

Hans karakter, vagabonden Valter, blev skrevet ud af serien tilbage i 2018, men nu får han sammen med andre velkendte ansigter lov til at gøre comeback i den afsluttende sæson.

