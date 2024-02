Rosalinde Mynster vender tilbage i 'Badehotellet'.

Det afslører forfatterparret bag den populære TV 2-serie, Stig og Hanna Thorsboe, til B.T.

»Vi havde en historie til Morten og Fie, og så spurgte vi Rosalinde om hun havde lyst til at tage en lille tur tilbage, og det havde hun bestemt,« lyder det fra forfatterparret.

Således kan også Rosalinde Mynsters karakter Fie og karakterens mand Morten få sat deres krølle på halen, når 'Badehotellet' snart sender den sidste, afsluttende sæson 10.



»Det er ikke nogen voldsomt stor historie, men vi var glade for at kunne få nogen af dem med, vi havde haft med tidligere, når vi skulle slutte serien,« forklarer Stig Thorsboe.

Rosalinde Mynster og Morten Hemmingsen var hovedrollerne fra starten af 'Badehotellet' som parret Fie og Morten Kjær. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Rosalinde Mynster og Morten Hemmingsen var hovedrollerne fra starten af 'Badehotellet' som parret Fie og Morten Kjær. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Fans af serien har da også skreget på et comeback til Rosalinde Mynster, siden hun trak sig fra sin bærende rolle efter seriens første fem sæsoner.

Nu bliver det ønske opfyldt, for i den snartkommende sæson 10 af 'Badehotellet' er Rosalinde Mynster igen med efter seks års fravær.

Rosalinde Mynster spillede rollen som karakteren Fie i de første fem sæsoner af TV 2-serien.

Men da den 33-årige skuespiller trak sig med forklaringen om, at hun følte, at hun havde 'fuldbragt en rolle og et kapitel i min karriere', blev hendes rolle skrevet ud af serien.



Her blev løsningen, at Fie-karakteren flyttede til engelske Newcastle, og at hun på grund af Tysklands besættelse af Danmark ikke kunne vende hjem.

B.T. møder Stig og Hanna Thorsboe til pressemøde på 'Badehotellet's tiende og sidste sæson onsdag. Foto: Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere B.T. møder Stig og Hanna Thorsboe til pressemøde på 'Badehotellet's tiende og sidste sæson onsdag. Foto: Foto: Kristian Dam Nygaard

Men i 'Badehotellet'-universet er besættelsen nu overstået, og i den kommende tiende sæson bliver der således et gensyn med Fie-karakteren.

Rosalinde Mynster har da også tidligere fortalt til B.T., at hun alligevel ville være åben overfor at vende tilbage i serien.

»Hvis det bliver aktuelt, vil jeg gerne komme tilbage i nogle afsnit. Men det er jo forfatterne, der bestemmer, hvad de synes er vigtigt at fortælle med historien og med Fie-karakteren, og det må vi jo alle respektere og glædes over,« lød det forrige år til B.T.

Nu kan forfatterne så altså røbe overfor B.T. til onsdagens pressemøde på 'Badehotellet's tiende og sidste sæson, at den eftertragtede skuespillerinde vender tilbage og hjælper med at binde sløjfe på serien.