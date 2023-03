Lyt til artiklen

De seneste år har været turbulente for journalist og forfatter Therese Philipsen.

For efter sin medvirken i dokumentaren 'Sexisme bag skærmen' har hun måttet finde sig selv igen – og i den proces opdagede hun en anden side af sig selv.

Og det har fået konsekvenser på hjemmefronten.

Hun og ægtemanden, Jan Bøje, har nemlig valgt at lade sig separere.

Det fortæller hun til Hendes Verden.

»Jeg fandt i processen også ud af, hvad jeg i flere år har vendt ryggen til, nemlig, at jeg også er til kvinder,« siger Therese Philipsen.

Og kærligheden lader det også til, hun har fundet igen. Lige nu dater hun nemlig en kvinde, og det er spændende, lyder det til Hendes Verden.

Therese Philipsen var en blandt en række både nuværende og tidligere TV 2-ansatte, der stod frem og fortalte deres historier om magtmisbrug og seksuelle krænkelser i dokumentaren.

Til daglig har Therese Philipsen bosat sig i Florida sammen med sine to børn og har under forfatternavnet Willow Rose udgivet 87 bøger, seneste udgivelse var bogen 'Such a Good Girl', der handler om seksuelle overgreb på en tv-station.

I interviewet fortæller den tidligere TV 2-vært, at hun fortsætter samarbejdet med sin mand omkring markedsføringen af sine bøger.