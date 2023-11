Sussi Nielsen har med sin nye bog 'Jeg er Sussi' fortalt åbent i flere interviews om bestemt én passage i bogen, hvor hun afslører, at hun en enkelt gang har været sin mand Leo Nielsen utro under deres ægteskab.

Og det har i den grad affødt reaktioner.

Sussi Nielsen fortæller til B.T., at hun har fået flere hadbeskeder i sin indbakke.

»Den værste var klart fra denne her mand, der skrev, at jeg havde nedgjort Leo, og at jeg fortjente at dø af kræft, som han gjorde. Men der kan jeg jo bare sige, at det er en person, der ikke har læst bogen, fordi Leo døde slet ikke af kræft.«

De ubehagelige beskeder nåede da også at sætte gang i tankerne hos Sussi.

»Lige da jeg var i det, tænkte jeg: 'Oh shit. Kommer der nu nogen og smadrer mig'.«

Men den garvede entertainer fortæller, at hun siden har sluppet de grimme tanker, og at hun i stedet varmer sig ved de mange positive beskeder.

»De fleste beskeder jeg får går på, at folk skriver, at jeg bare skal leve mit liv, og det er jeg rigtig glad for.«

Sussi fortæller, at hun godt kan forstå dem, der kan føle sig stødt, men hun mener stadig ikke, man skal skrive grimme beskeder til andre. Foto: Rune Øe Vis mere Sussi fortæller, at hun godt kan forstå dem, der kan føle sig stødt, men hun mener stadig ikke, man skal skrive grimme beskeder til andre. Foto: Rune Øe

Sussi Nielsen reflekterer da også over, hvem det mon er, der bruger tid på at sende den slags beskeder.

»Jeg kan da måske godt se, at hvis det er nogen, der har været store fans af Leo, at de ikke synes, det er det fedeste, men omvendt tænker jeg også, at det er nogen, der slet ikke har læst bogen eller kender os, og at de måske bare skriver noget for at skrive. Jeg har lidt ondt af dem.«

Der vil ifølge den ny udgive sanger altid være nogen, der er negative, men hun fokuserer på de positive tilkendegivelser i stedet.

»Dem jeg taler med siger også, at hvis der er en dårlig kommentar på for eksempel Facebook, så er der ti andre gode. Så jeg vil stadig sige, at det hele har været en god oplevelse.«

Og Sussi er slet ikke færdig med at tale om sin bog.

»I weekenden skal jeg på bogmesse, og det er jeg spændt på,« lyder det glad.

