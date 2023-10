Håret er stadig højt, og tøjet er stadig farverigt.

Sussi Nielsen ligner sig selv, og hun turnerer stadig Danmark rundt, mens hun synger, flirter og smiler for publikum.

Men nu gør hun det uden sit livsvidne, Leo.

I sin nye bog 'Jeg er Sussi' fortæller entertaineren om livet efter sin mands dødsfald i februar.

Om at få sin frihed tilbage og være sig selv.

»Det har været fedt og godt at være alene. Jeg hygger mig. Nu kan jeg pludselig gøre en masse ting, som jeg ikke kunne før. Leo var ikke meget for at være spontan, men det kan jeg selv være nu,« fortæller den snart 68-årige sangerinde til B.T.

De sidste år af Leos liv var nemlig præget af sygdom, og Sussi kunne ikke længere mærke ham i deres fysiske relation.

Derfor gjorde hun også noget, som hun siden har skammet sig over.

I bogen fortæller hun nemlig, at hun var Leo utro og aldrig fortalte ham om det.

Men hvorfor skulle det egentlig med i bogen?

Til B.T. fortæller Sussi Nielsen om sin beslutning om at fortælle om sit sidespring, der ifølge hende selv ikke var en god oplevelse, fordi hun netop tænkte meget på Leo.

»Det var jo lidt fordi Michael (forfatteren til hendes bog, red.) syntes, at der skulle være noget spændende i bogen. Jeg gik meget og tænkte på, om jeg skulle gøre det, men så tænkte jeg, at nu er Leo her ikke mere, så det kan Leo ikke blive ked af. Men det tror jeg egentlig heller ikke, at han ville være blevet.«

Sussi fortalte Leo, at hun skulle en tur i XL-byg den dag, hun besluttede sig for besøge en mand, der havde vist hende interesse ved en koncert i Rødovre.

»Jeg var frustreret i den periode. Leo gav mig ingen opmærksomhed, og det var nærmest som om, jomfruhinden havde gendannet sig. Jeg var kun 65 år. Det var alt for tidligt at miste sit erotiske liv, og jeg syntes, at jeg havde rakt ud efter Leo,« forklarer hun i bogen.

Leo og dig er jo kendt for at have fortalt åbent om jeres samliv, og at I også så andre. Hvorfor valgte du at holde affæren hemmelig?

»Jeg tror, det var fordi, at jeg var flov. Han havde det jo ikke godt, og han havde ikke lyst til at gøre noget for mig. Hverken seksuelt eller hvis jeg ville vise ham noget i haven,« fortæller hun.

»Han ville nok være blevet lidt ked af det, og det havde jeg ikke lyst til at gøre. Det var også derfor, jeg ikke fortalte det. Det nytter jo ikke noget at sige det, fordi vores forhold blev ikke anderledes.«

Sussi reflekterer over, at hun muligvis ville have delt det, hvis hun troede, det ændrede noget i deres forhold.

»Måske havde jeg sagt det, hvis jeg troede på, at tingene ville blive anderledes, hvis jeg sagde det, men det ville det ikke. Der hvor vi var i vores forhold, der magtede han bare ikke noget.«

Tror du, folk bliver overraskede over, at du holdt det hemmeligt?

»Det kan godt være, folk bliver overraskede, men det var lidt fordi, jeg var flov over, at jeg havde gjort det. Ikke at jeg udnyttede, at han var dårlig. Det gjorde jeg ikke. Han kunne jo bare hjælpe mig, han behøvede ikke være med.«

Ifølge Sussi er det den eneste gang, hun har været Leo utro.

Og hun er ikke nervøs for at fortælle om sin affære i bogen.

»Det har ikke været et problem at dele. Jeg vil gerne vise, at jeg også er et menneske. Mange har troet – er min opfattelse – at det var et perfekt ægteskab. Men der er jo også en bagside af medaljen.«

Sussi og Leo blev kendte, da de i 1988 skrev en million kontrakt for at spille fem gange om ugen på Skansen i Skagen. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix Vis mere Sussi og Leo blev kendte, da de i 1988 skrev en million kontrakt for at spille fem gange om ugen på Skansen i Skagen. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Tror du Leo også havde noget, han ikke fortalte dig?

»Jeg tror helt sikkert, der var noget, han ikke fortalte mig, men ikke i denne her dur. Fordi jeg vidste altid, hvor han skulle hen.«

I dag har Sussi en ny kæreste, som hun holder ude af mediernes søgelys.

»Det er sådan, han vil have det. Han vil ikke være en offentlig person, og det har jeg det fint med. Så har jeg ham bare for mig selv,« siger hun med et grin.

Hun optræder med det nye band 'Sussi og drengene' og skal holde foredrag med sin nye bog.

Hvad tror du, Leo ville tænke om din bog?

»Jeg tror det er hans skyld, at den er blevet til noget. Leo er her. Han er bare i anden verden. Jeg tror på liv efter døden, og Leo er i en åndelig verden. Der er nogle ting, han skal gøre op med sig selv. Og jeg tror, han følte, han skyldte mig noget. Han kunne godt se, at det har handlet om ham de sidste 20 år.«

»Og jeg tror virkelig, han er glad på mine vegne, og at det er ham, der har været med til at få det til at ske.«

'Jeg er Sussi' er udgivet under Politikens forlag.