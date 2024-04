Handlerne flyver rundt i Astani-Kjær familien for tiden.

TV 2s dokumentar om Christian Kjærs 'sidste vilje' nåede netop at udkomme inden påske, da det nu står klart i Tinglysningen, at der i den grad er fart over feltet, når det komme til at sælge og købe ejendomme ægteparret imellem.

Som det nyeste skud på stammen har Susan Astani-Kjær overtaget Skærbæk Plantage i Jylland for 82 millioner kroner.

Det viser en gennemgang af Tinglysningen, som B.T. har set.

Skærbæk Plantage består af 29 grunde, som Susan Astani har overtaget fra sin ægtemand.

Det er ikke den eneste handel, der er lavet mellem de to.

Også en plantage i Ulfborg er solgt til Susan Astani.

Det er ifølge Christian Kjær meningen, at det er hans søn Alexander, som han har med Susan Astani, der skal overtage plantagen.

Der er dog nogle krav, der skal overholdes, inden den unge søn får fat i grunden.

»Inden Alexander bliver 24 år, så skal han tage en akademisk uddannelse. Enten som ejendomsmægler i udlandet eller som jurist eller som ingeniør, eller hvad han nu vil lave,« forklarede Christian Kjær i dokumentaren.

»Det, jeg egentligt helst vil have, det var, hvis han tog en skovrider-uddannelse. Det er en god uddannelse. Så kan du blive direktør for A.P. Møller eksempelvis. Det er skovridere, der er det.«

Den lille søn er stadig for ung til at overtage plantagen, så det bliver mor Susan, der får ejerskabet. Foto: Søren Bidstrup

Christian Kjær og Susan Astani er for nylig flyttet tilbage til Danmark og ind på Skærbæk Plantage.

'Christian er flyttet tilbage til Danmark og til Skærbæk Plantage, hvor han vil bo. Han ønsker at blive begravet i Danmark,' skrives det i slutningen af dokumentaren.

Dog er det ikke der, parret har adresse for tiden.

Ifølge oplysninger i CPR-registret bor de i stedet i Charlottenlund hos en forretningskvinde, der driver eget firma.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra parret, men de er skrivende stund ikke vendt retur.

Christian Kjær og Susan Astani har været en hel del i medierne siden den omtalte dokumentar på TV 2.

Her fortalte rigmanden om sine planer for, hvad hans fire børn skulle og ikke skulle arve, når han en dag ikke er her længere.

»Christopher arver Venø, og Alexander arver Skærbæk. Og dem, der ikke arver noget, er Michala og Philip,« fortalte Christian Kjær i dokumentaren.

Michala Brylov har ikke haft behov for forsoning med sin far efter flere års uvenskab. Foto: Photojournalist Jonathan Damslund/Ritzau Scanpix

Michala er ligesom Christopher også datter af Janni Spies, mens Philips mor er den afdøde balletdanser Fritzy Koch.

Det var i 2013, at Michala Brylov stod frem og fortalte, at hun ikke havde set sin far i halvandet år, og at hun ikke havde planer om det heller.

Derfor var hun heller ikke med, da han fyldte 70 år.

»Jeg har ikke haft kontakt med ham i snart halvandet år og har heller ingen planer om at få det. Derfor deltog jeg naturligvis heller ikke i hans reception,« lød det.

Da Michala Brylov blev gift fjernede hun navnet Kjær fra sit efternavn.

Christian Kjær fortæller i dokumentaren, at han føler sig svigtet af Michala og Philip, fordi de ikke kommer og besøger ham, og at de angiveligt har ladet 'penge komme imellem dem'.

Børnene har ikke ønsket at kommentere deres fars udtalelser.