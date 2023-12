For otte år siden blev Søren Østergaard fejldiagnosticeret med nervesygdommen Tremor.

Men først nu står den 66-årige entertainer frem med det, han allerede året efter fik konstateret: Han lider af den kroniske, tiltagende og bevægelseshæmmede sygdom Parkinsons.

»Jeg troede jo i starten, at det var tremor, det gjorde jeg virkelig. Men det var det så ikke, det er Parkinsons, den første neurolog tog fejl,« forklarer Søren Østergaard til B.T.

Forinden en mulig behandling for tremor blev han nemlig undersøgt igen, da den nye neurolog ikke følte, at diagnosen passede. Og ganske rigtigt.

Men selvom det er den alvorligere sygdom Parkinsons, som Søren Østergaard lider af, så maner han til besindighed. Han har det nemlig »pisse godt«.

»TV 2 har lavet en stor brøler«

Af samme grund er Søren Østergaard også ærgerlig og sur på TV 2 over, hvordan de har præsenteret hans kommende dokumentar 'Søren Østergaard – da min hånd begyndte at ryste'.

»Jeg blev sgu lidt ked af den måde, det blev behandlet på, som om jeg var ved at dø. Så jeg synes, TV 2 har lavet en stor brøler. Det går jo også ud over min forretning, hvis folk tænker, at ham tør vi sgu da ikke at bruge penge på,« siger Søren Østergaard og kommer til at grine.

Det var i programbeskrivelsen af den kommende dokumentar, at B.T. faldt over historien om, at Søren Østergaard havde fået konstateret Parkinsons.

Søren Østergaard laver fortsat Zirkus Nemo, selvom han har fået Parkinsons. Den aktuelle sæson er cirkussets 25 års jubilæum. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Østergaard laver fortsat Zirkus Nemo, selvom han har fået Parkinsons. Den aktuelle sæson er cirkussets 25 års jubilæum. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selv havde han ellers håbet, at han »stille og roligt« kunne nøjes med at stå frem med sin sygdom i den bisætning, som falder i dokumentaren.

Søren Østergaard har nemlig de sidste år været forskånet for både mangfoldige og tydelige symptomer på Parkinsons, fordi han har »været så godt medicineret«.

Så hans rystelser på hænderne er kun dukket op, hvis han har været meget anspændt.

»Nu skulle de lave det her portræt af mig, og så tænkte jeg, at det var en stille og rolig måde, man kunne få det sagt på. Det skal jeg så love for, at det ikke var,« siger Søren Østergaard med et grin.

»Det program handler om alt muligt andet end min Parkinsons. Jeg kommer desværre til at tude lidt og sige, at jeg er ked af det, og det irriterer mig, at jeg gør det, men det er fordi, jeg bliver grådlabil over det. Det er så det sekund, det bliver nævnt i programmet.«

Kronraget under dramatisk operation

Nu er Søren Østergaards Parkinsons-diagnose så ude – og han håber, at han kan tjene som et lysende eksempel for andre i samme situation.

For efter et år på venteliste til den symptomlindrende operation kaldet dyb hjernestimulation, har han nu her tre uger efter veloverstået den og sjældent haft det bedre.

»Det gør, at jeg pludselig fungerer fuldstændig almindeligt igen, og det er vidunderligt og fantastisk og utroligt og magisk og dejligt,« jubler Søren Østergaard.

Skuespiller og ejer af Zirkus Nemo, Søren Østergaard, i København, fredag den 17. marts 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespiller og ejer af Zirkus Nemo, Søren Østergaard, i København, fredag den 17. marts 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke uden nervøsitet, at Søren Østergaard lod sig underlægge det »voldsomme indgreb«.

»Da jeg blev lagt i narkose, så ved jeg jo ikke, om jeg kan se, tale og bevæge mig, eller om jeg er død eller levende, eller der er gået noget galt, når jeg vågner. Så det er noget af en udfordring for ens nervesystem at gøre det, men jeg tænkte, at det skal jeg bare,« forklarer han.

Og heldigvis var det for det bedste.

For selvom Søren Østergaard stadig mærker trætheden, der gerne følger med en operation, så har han både fået mimik, energi og balance igen.

Én ting mistede han dog ved operationen.

Han skulle nemlig kronrages.

»Man får også en gratis frisørtid, så der røg håret sgu – det sidste der var tilbage af det, og det var ikke meget,« griner Søren Østergaard, der dog så småt har fået hårpragten igen.

Får strøm flere gange om ugen

Operationen bestod i, at Søren Østergaard fik boret to huller ind til hjernen.

»Det er meget dramatisk, og så putter de sådan nogle helt tynde elektroder ned i de to huller, og så får man opereret sådan en bypass-agtig ting ind. En strømmaskine, så de kan regulere strømmen i hjernen. Det er helt vildt,« forklarer Søren Østergaard.

Søren Østergaard foran sit elskede Zirkus Nemo i den nye dokumentar. Foto: TV 2 Vis mere Søren Østergaard foran sit elskede Zirkus Nemo i den nye dokumentar. Foto: TV 2

Den nye maskine i hjernen skal jævnligt 'tankes op' for at holde Parkinsons-symptomerne nede.

»Jeg går til strøm ude på Bispebjerg Hospital nogle gange om ugen. Så sætter de strøm til og tager piller fra mig, så de medicinerer mig med strøm i stedet for medicin. Det er jo helt genialt. Jeg forstår det stadig ikke, men det er fantastisk,« forklarer Søren Østergaard.

Derfor kan han se frem til at blive »så godt som medicinfri«.

»Helt medicinfri bliver man nok aldrig, men mit medicinforbrug er allerede røget gevaldigt langt ned. Og det er jo vidunderligt, for det er også voldsomt at tage meget medicin.«

Planer for pensionen

Søren Østergaard ved dog godt, at han aldrig kan blive kureret for Parkinsons. Men det betyder slet ikke, at han går og gruer for fremtiden.

Tværtimod vil han gerne vise andre, at det godt kan lade sig gøre at arbejde videre, selvom man har fået konstateret Parkinsons.

»Jeg skal ikke lave Nemo resten af mit liv, men det har ikke noget med Parkinsons at gøre. Så længe jeg har nogle sjove ideer og kræfter til det, så laver jeg Cirkus Nemo,« forklarer Søren Østergaard.

Skuespillerægteparret Søren Østergaard og Lisbet Lundquist har planen klar, når førstnævnte også går på pension inden alt for mange år. Foto: Bax Lindhardt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespillerægteparret Søren Østergaard og Lisbet Lundquist har planen klar, når førstnævnte også går på pension inden alt for mange år. Foto: Bax Lindhardt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Så den 66-årige gøgler regner med, at han stadig er i gang om fem år. Men der går nok ikke ti år, før han lader sig pensionere.

Og så er planen for hans og hustruen Lisbet Lundquists otium klar.

»Jeg tror, vi skal ned og sidde i Italien og få noget af den gode vin og kigge over udsigten og nyde tingene, og at det da er en meget god karriere, man har haft.«