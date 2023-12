Søren Østergaard har ellers tidligere benægtet det.

For otte år siden stod han frem i B.T. og fortalte, at rystelserne på hans højre hånd ikke skyldtes Parkinsons, som flere spekulerede i. Nej, der var i stedet tale om den meget mildere og arvelige nervesygdom tremor.

Men efter nu ti år med rystelser på hånden har Søren Østergaard fået en ny diagnose.

Han har fået konstateret netop Parkinson.

Det skriver TV 2 i en omtale af den kommende dokumentar 'Søren Østergaard – da min hånd begyndte at ryste'.

»Søren Østergaard har elsket cirkus hele sit liv, og i dag betyder hans eget Zirkus Nemo nærmest alt for ham. Men Søren har fået et alvorligt benspænd – han har fået konstateret Parkinsons sygdom,« skrives det i beskrivelsen af programmet.

'I portrættet fortæller Søren for første gang åbent om sygdommen og kampen for sit helbred – og for sit cirkus,' lyder det.

B.T. har været i kontakt med Søren Østergaard, som dog først senere vil kommentere dokumentaren og sin nye diagnose.

Søren Østergaard foran Cirkus Nemo i den nye dokumentar. Foto: TV 2

Men tilbage i 2015 forklarede han til B.T., at han efter flere henvendelser var taget til neurolog.

Flere af hans følgere og særligt hans Cirkus Nemo-publikum havde nemlig opdaget, at han rystede på højre hånd under sine optrædener.

Mens han først ignorerede, at flere »nærmest havde lagt mig i graven« af Parkinson, så endte han alligevel med at lade sig undersøge.

»Så jeg gik til en neurolog, hvor jeg blandt andet blev undersøgt for Parkinson. Og hun kunne heldigvis bekræfte, at det ikke var det, jeg havde fået. I stedet konstaterede hun, at jeg lider af tremor,« forklarede Søren Østergaard dengang til B.T.

I 2017 åbnede han igen op om sin arvelige nervesygdom tremor, da han forklarede, at noget ny medicin havde gjort god gavn ved at nedbringe hans rystelser, der havde spredt sig til begge hænder.

Men i en kommende dokumentar på TV 2 fortæller Søren Østergaard altså, at han endnu engang er blevet undersøgt. Og denne gang fik han konstateret Parkinsons sygdom.

'Søren Østergaard – da min hånd begyndte at ryste' kommer på TV 2 Charlie og TV 2 Play tirsdag 19. december.