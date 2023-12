Lytterne flygtede, da DR i foråret forsøgte sig med en ny taktik for 'Sara & Monopolet'.

Nu prøver DR igen noget nyt med det velkendte radioprogram, som i maj blev taget af alle andre platforme end DRs egen.

For nu skal 'Sara & Monopolet' for første gang i formatets tyve år lange historie udspille sig uden for et radiostudie.

I slutningen af marts næste år skal programmet i stedet forsøge sig som et stort liveshow i Jyske Bank Boxen i Herning, skriver spillestedet i en pressemeddelelse.

Sara Bro er vært på DR-radioprogrammet 'Sara & Monopolet'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sara Bro er vært på DR-radioprogrammet 'Sara & Monopolet'. Foto: Nils Meilvang

Her vil publikum i salen selv kunne byde ind med de sædvanlige dilemmaer, som et panel af kendte danskere endevender i DR-radioprogrammet.

De to timers liveshow i Herning vil dog ikke blive sendt i radioen, men kun fungere som liveshow.

Sara Bro er vært, ligesom hun har været på radioformatet siden 2021, hvor hun overtog tjansen for den mangeårige vært Mads Steffensen.

Han fortsatte i stedet med at knuse dilemmaer med kendte mennesker hos Podimo med podcasten 'Mads & A-holdet'.