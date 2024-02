Robert Hansen er igen en fri mand.

For den voldsdømte skuespiller har færdiggjort sin fodlænkeafsoning. Det bekræfter hans advokat Erbil Kaya overfor B.T.

»Han har ikke længere fodlænke og har afsonet sin straf færdig,« oplyser advokaten efter aftale med Robert Hansen.

Robert Hansen har ikke selv ønsket at tale med B.T. om sin tilbagefundne frihed.

For præcis fire måneder siden delte Robert Hansen selv i et opslag på Instagram, at han var påbegyndt sin fodlænkeafsoning i sit hjem på Frederikberg.

Her afsonede skuespilleren sin dom på fire måneders fængsel for to forhold af vold mod sin ekskæreste.

Nu er de fire måneder så gået med planlagte gåture og bland selv slik derhjemme, og Robert Hansen er atter en fri mand.

Robert Hansen behøver ikke længere aftale med Kriminalforsorgen, hvornår han vil gå tur i parkerne omkring sit hjem på Frederiksberg. Han er nu færdig med at afsone sin voldsdom med fodlænke. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Robert Hansen behøver ikke længere aftale med Kriminalforsorgen, hvornår han vil gå tur i parkerne omkring sit hjem på Frederiksberg. Han er nu færdig med at afsone sin voldsdom med fodlænke. Foto: Bax Lindhardt

Det var i starten af august, at Robert Hansen blev idømt fire måneders ubetinget fængsel ved byretten i Frederiksberg.

Her valgte skuespilleren ikke at anke sagen, men søgte i stedet om at afsone med fodlænke, hvilket han fik godkendt.

Robert Hansen blev også dømt til at betale omkostningerne for retssagen, som blev anlagt af hans ekskæreste, den tidligere realitydeltager Nynne Larsen.

Hun anklagede ham for tre forhold af vold, hvor Robert Hansen blev kendt skyldig i de to af forholdene.

Det første voldsforhold skete tilbage i november 2020, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen i hovedet mindst tre gange med knytnæveslag.

Det andet voldsforhold skete i marts 2021, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen flere steder på kroppen og i ansigtet med en guitar, så voldsomt at guitaren gik i stykker.

Begge episoderne foregik i Robert Hansens lejlighed på Frederiksberg, hvor Nynne Larsen på daværende tidspunkt var flyttet ind.

Nu kan Robert Hansen så også selv frit forlade lejligheden, da han har fået sin fodlænke af igen.