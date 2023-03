Lyt til artiklen

Den kendte kæde af pizzarestauranter Gorm's er konkurs.

»Jeg er sønderknust. Jeg har viet mit liv til dette projekt og har oplevet både op- og nedture, bygget venskaber og skabt arbejdspladser gennem snart 15 år,« siger stifter og medejer Gorm Wisweh i en pressemeddelelse ifølge Fødevarewatch:

»Men jeg må også sige, at de seneste tre år har været nogle af de mest udfordrende og hårdeste i mit liv.«

Det er selskabet selv, der mandag morgen har indgivet en konkursbegæring.

Gorm Wisweh har gennem årene været ansigtet på den pizzakæde, der da også har båret hans navn. Foto: Linda Kastrup

Beslutningen er truffet på grund af en kombination af flere faktorer.

Der har været en pukkel af gæld efter coronatiden, der siden blev fulgt af stigende energipriser og stigende priser på fødevarer. Samtidig har de kommende momsbetalinger lagt pres på økonomien.

Gorm Wisweh konstaterer, at der for øjeblikket er positive tal på driften, men at det er manglende likviditet, der nu endegyldigt lukker dørene til Gorm's-restauranterne.

Kort efter klokken 10 er Gorm's hjemmeside også blevet lukket. Her er der ikke længere information om menuer eller restauranter, men i stedet står der med versaler: 'GORMS ER LUKKET'.

»Vi har lukket dørene til vores restauranter og pizzabarer. Døre til et livsprojekt. Til en familie og en holdånd, som lever og ånder for at skabe gode oplevelser,« lyder det videre og bliver fulgt op med nogle linjer med næsten samme ordlyd, som Gorm Wiswehs udtalelser i begyndelsen af denne artikel.

At der var problemer hos kæden, blev tydeligt allerede i efteråret 2022.

Her blev det meldt ud, at tre Gorm's-restauranter lukkede med øjeblikkelig virkning: I Roskilde, Kolding og Horsens.

Dermed var der kun fire restauranter tilbage i pizzaimperiet, der blev grundlagt i 2008: Tre i København og en i Aarhus.

Nu er alle lukket.