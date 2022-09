Lyt til artiklen

Først kom coronakrisen, derefter kom inflationen og de høje elpriser.

Pizzakæden Gorms har derfor valgt at lukke tre pizzarestauranter på baggrund af stigende energi- og råvarepriser.

Det er restauranterne i Roskilde, Kolding og Horsens, der må lade livet.

Det skriver FødevareWatch.

»Knapt er vi kommet ud af én krise, før en ny har overtaget, og den aktuelle situation har tydeliggjort behovet for en revurdering af vores hidtidige markedsstrategi. Restaurationsbranchen er ramt af the perfect storm med afbetaling af corona-lån, samtidig med at energi- og råvarepriserne er steget voldsomt,« siger administrerende direktør for Gorms, Christian Madsen, i en pressemeddelelse.

»Det har været særligt udfordrende for de tre restauranter, som nu er lukket, fordi disse restauranter åbnede, relativt kort tid før pandemien ramte, og derfor ikke nåede at forankre sig tilstrækkeligt,« lyder det også fra pressemeddelelsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra stifter Gorm Wisweh, men han henviser til den administrerende direktør.