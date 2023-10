I starten af året var Pernille Nygaard og tv-værten Kåre Quist det helt store samtaleemne.

Men efter den relation var endegyldigt slut i april, fandt den 33-årige realitystjerne sammen med sin gamle flamme igen.

Mikkel Nielsen og Pernille Nygaard har således været kærester siden juni, efter de tidligere har været både forlovede og fra hinanden ad flere omgange.

Men nu er parret, der mødtes i starten af jurastudiet for syv år tilbage, taget det næste skridt i deres tidligere så turbulente forhold.

De har nemlig købt hus sammen, fortæller Pernille Nygaard til B.T.

»Jeg tror, vi begge var enige om, at nu var vi ligesom sikre på, at det skal være os to, efter vi fandt sammen igen. Så derfor er der jo en masse voksenting, som helt naturligt følger med – heriblandt hus,« forklarer Pernille Nygaard.

Der går dog lidt tid endnu, før juristparret kan få lov at flytte ind i deres nye hjem.

»Huset ligger i Dommerby, en lille forstad til Skive. Vi overtager først huset den 29. december – om to måneder. Så lige nu går tiden alt for langsomt,« jubler Pernille Nygaard.

Pernille Nygaard og kæresten Mikkel. Foto: Privat. Vis mere Pernille Nygaard og kæresten Mikkel. Foto: Privat.

Hun er i dag jurist og er snart aktuel i realityprogrammet 'Good Luck Guys'.

Tidligere har man kunne se hende i en lang række realityprogrammer som 'Paradise Hotel', 'Ex on the Beach', 'Divaer i junglen', 'Mig og min mor' og DR-serien 'Selvoptaget'.

Hendes seks år yngre udkårne Mikkel Nielsen arbejder som advokatfuldmægtig.

Det tilbagefundne par er dog mindre åbne omkring, hvad det har kostet nu at kunne kalde sig husejer i Dommerby.

»Altså købsprisen er jo jyske priser – men i den gode ende. Mere kan jeg ikke sige,« siger Pernille Nygaard.

»Mikkel mener ikke, det er passende at tale om sådan noget højt – han er også meget jysk, men lige her er jeg ret enig med ham,« lyder det med et glimt i øjet.

Se parrets nye hus i opslaget herunder.