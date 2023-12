I august blev Robert Hansen idømt fire måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste, Nynne Larsen.

En dom han får lov til at afsone med fodlænke på.

Nynne Larsen, offeret for Robert Hansens vold, fortæller, at hun har det godt. Det skete på den røde løber torsdag aften ved premieren på filmen 'Bedre tider'.

»Jeg tror, det har været et endegyldigt punktum for mig at få ro på og få det afsluttet. Det er som om, at det har lagt en dæmper på alt, så det er mega fantastisk. En tragisk sag, men det er rart af have det bedre.«

At Robert Hansen har fået lov til at afsone med fodlænke og derfor i markant højere grad – end hvis han skulle afsone i fængsel – har mulighed for at fortsætte sin hverdag, er ikke noget, hun gør sig de store tanker om.

»Hvad Robert går og laver, det hverken ved jeg eller har en holdning til. Jeg tror at Robert gør det, han er bedst til, hvad det så indebærer, må være op til ham.«

Og hvad er han bedst til?

»Det ved du godt.«

Robert Hansen begyndte sin afsoning midt i oktober, og der er flere regler, som skal overholdes.

'Ved kontrolbesøg kan afsoner blive testet for blandt andet indtagelse af euforiserende stoffer,' oplyser Kriminalforsorgen og fortsætter:

'Såfremt afsoner overtræder de gældende regler for afsoning med fodlænke, herunder hvis den pågældende indtager euforiserende stoffer, kan kriminalforsorgen bestemme at tilbagekalde muligheden for at afsone med fodlænke. I så fald vil vedkommende straks blive overført til afsoning i et fængsel eller et arresthus.'