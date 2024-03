Tidligere var der en lille kattelem åben for Keld Heick.

Han ville se tiden an, mens hans hustru Hilda Heick allerede har meldt ud, at hun vil stoppe karrieren på sin 45-års jubilæumsdag - og ville Keld Heick fortsætte selv, måtte han »finde en ny sangerinde.«

Men nu har Keld Heick overgivet sig til pensionsplanerne, afslører Hilda Heick til B.T.

»Vi har det godt, og vi arbejder stadig, men vi har planlagt, at om to år så stopper vi begge to. Det ligger fast. Vi har sagt, at vi ikke skal arbejde mere, når vi begge fylder 80 år. Der skal vi have en kalender helt uden pligter,« fortæller Hilda Heick.

»Alle vores venner bliver syge, og vores kollegaer falder væk,« nævner Hilda Heick om årsagen til, at musikerægteparret kan mærke alderen trænge sig på. Her ses hun og Keld Heick til musiker Peter Bellis begravelse i sommeren sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere »Alle vores venner bliver syge, og vores kollegaer falder væk,« nævner Hilda Heick om årsagen til, at musikerægteparret kan mærke alderen trænge sig på. Her ses hun og Keld Heick til musiker Peter Bellis begravelse i sommeren sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

78-årige Keld Heick og 77-årige Hilda Heick har således mindre end to år tilbage at løbe på, før det er tid til at gå på pension som 80-årige den 6. februar 2026, kort inden Keld Heicks 81 års fødselsdag.

Både Hilda Heick og hendes bedre halvdel er dog godt begge klar over, at de nemt kan komme til at savne deres mange spillejobs rundt omkring i landet, som de fortsat er aktive med.

Men der er særlig en ting ved livet som turnerende musiker, som duoen allerede nu kan mærke, de ikke kan fortsætte med.

»Det kan godt være, vi kommer til at savne at komme ud og synge, når vi bliver 80 år, men det nytter ikke noget at planlægge, at man skal blive ved, til man bliver 85 år,« siger Hilda Heick.

»For det er trættende at køre på landevejene - ikke jobbene. Men landevejene er træls for at sige det på jysk. Der er en masse angst og stress for ikke at nå frem til tiden, når man holder i kø, og det belaster én mere i dag, end da man var yngre, og trafikken var noget anderledes,« lyder det fra dansktop-sangerinden.

Keld og Hilda Heick har også da mærket alderen presse sig på, så derfor har de netop købt et nyt hus til deres snartkommende otium. Læs mere om det HER.