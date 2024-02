Keld og Hilda Heick har sat deres hjem gennem seks år til salg.

Nu afslører Hilda Heick overfor B.T., at dansktop-duoen samtidig allerede har underskrevet købsaftalen til deres næste bolig.

»Vi har fundet noget, der er lidt nemmere at bo i. Et etplanshus. Det gamle fejler ingenting, så vi skulle virkelig tænke os om, og vi har snakket meget om, om det var det, vi ville,« forklarer Hilda Heick.

Ægteparret byggede og indrettede nemlig deres hjem i Vedbæk med blandt andet en elevator, så det store hjem efter planen kunne huse dem i deres otium.

Men nu er deres nordsjællandske hjem gennem seks år alligevel blevet sat til salg.

»Vi må jo hele tiden tænke fremad, og der må vi nok erkende, at kræfterne ikke er de samme, som da vi købte grunden. Huset er jo i flere niveauer, så det kan godt tage pusten fra én,« indrømmer Hilda Heick.

»Vi kunne sagtens blive boende i to-tre år mere, men alle vores venner bliver syge, og vores kollegaer falder væk. Så tænker man, at vi måske var for optimistiske dengang.«

Musiker Keld Heick i sit og hustruen Hilda Heicks hjem i Vedbæk, som nu er sat til salg for lige under 11 millioner kroner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Derfor er musikerægteparrets knap 11 millioner dyre og knap seks år gamle villa tirsdag sat til salg.

»Det er et helt vidunderligt hus, så vi håber, at der er en familie, der vil elske at bo der,« siger sangerinden.

Når hjemmet så er solgt, kan Keld og Hilda Heick så flytte ind i deres nye hjem.

»Vi har valgt noget i området, som er en anelse mindre. Så nu skal vi have solgt vores hus. Banken forlanger, at vi har solgt huset, før vi flytter til det næste – også fordi vi er så gamle,« forklarer Hilda Heick.

Hun er dog forvisset om, at hun og ægtemanden nok skal få lov at rykke ind i det nye hus, de allerede har skrevet under på købsaftalen på.

Hilda Heick oplyser, at parrets nye hus havde et prisskilt på 9,75 millioner kroner.

»Huset er i den grad holdt pænt og ordentligt, så vi blev så glade, da vi så det,« siger Hilda Heick til slut.