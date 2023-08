Michael Falch er blevet gift igen.

Den kendte musiker holdt endnu et bryllup med konen Ginnalee, som han også giftede sig med i Thailand for halvandet år siden.

Det skriver han i et opslag på Instagram, som B.T. har fået lov til at dele.

»Kanjana og jeg holdt i går dansk bryllupsfest med min familie (inkl. 17 børn) på Langeland.«

Michael Falch deler i opslaget, at der var tale om en fantastisk dag, hvor de to fik en virkelig velsignelse i Rudkøbing Kirke på Langeland, hvor de to nu er bosat.

Sangeren Oh Land sang en version af Michael Falchs sang 'Elsker', og ægtefolkene gik ud af kirken til Sebastians 'Vårvise'.

»Vi havde valgt at gå ud af kirken til Sebastians “Vårvise” i organist Tine Pugesgaards smukke version og trådte til vores overraskende ud i en espalier dannet af mine fodboldkammerater fra Langelands veteranhold. Så var jeg helt og aldeles blødgjort, og Kanjana fik set vores Danmark fra den allersmukkeste side.«

Parret har nu været gennem flere vielser og vielsesattester for at cementere deres kærlighed.

»Det er halvandet år siden, vi holdt traditionelt bryllup med hendes familie i deres lille landsby oppe i Chaiyaphum syv timers kørsel nord for Bangkok, og nu er vi altså smedet sammen efter alle kunstens regler og har vielsesattester på thailandsk, engelsk, tysk og dansk. Vi satser på, at det rækker,« lyder det.

Dermed sætter de to et punktum for den lange rejse, det har været for de to at kunne bo sammen i Danmark.

»Nu er vi smedet sammen efter alle kunstens regler, gift på Bangkok kommunekontor med thailandsk vielsesattest for halvandet år siden, vielsesattest oversat til dansk på den danske ambassade i Thailand, på det thailandske udenrigsministerium oversat til engelsk, efter krav fra rådhuset i Flensborg oversat til tysk, og så en velsignelsesattest fra den danske folkekirke. «

Med brylluppet veloverstået er Michael Falch igen klar til hverdagen som musiker.

»Nu vil vi glæde os over, at remmene holdt og zoome ind på hverdagen. Fra på onsdag vender jeg således tilbage til koncerterne.«

Til B.T. har Michael Falch tidligere fortalt om kærlighedsrejsen med Ginnalee og de udfordringer, de to har været igennem.

