Det var dagen, de havde drømt om. Dén, de i månedsvis havde kæmpet for og set frem til. Hvor de skulle have papir på hinanden. Nu lå han på et hotelværelse i Bangkok, helt til rotterne. Med en mave, der var eksploderet.

»Hold da helt op. Det var op ad bakke,« siger Michael Falch med himmelvendte øjne, griner og fortsætter så:

»Alene at nå dertil havde været et administrativt helvede. Og så blev jeg ramt af det vildeste maveonde?«

Det er tre år siden, at den kendte rockstjerne forelskede sig i thailandske Ginnalee, og historien om, hvordan hun blev udvist af Danmark, og hvordan corona forhindrede dem i at ses, har været fortalt før.

Men i sine nye erindringer ‘Under månen’, fortæller Michael Falch fortsættelsen.

Fortæller, hvordan han efter 14 måneders fravær endelig kunne rejse ind i Thailand. Gense sin Ginnalee. Og fri til hende.

Hun sagde ja.

Nu sidder han på Langeland. Er en glad og lykkelig mand. Gift mand.

Michael Falch har slået sig permanent ned på Langeland sammen med sin thailandske kone. Her ses han med Svendborgsundbroen i baggrunden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Falch har slået sig permanent ned på Langeland sammen med sin thailandske kone. Her ses han med Svendborgsundbroen i baggrunden. Foto: Bax Lindhardt

Men han husker stadig dagen i Bangkok, hvor vielsen var tæt på at gå i vasken.

»Mens jeg var i Thailand, var jeg nødt til at passe min træning for at blive klar til Malurt-turneen, når jeg kom hjem.«

»Jeg tror, at fordi jeg havde løbet i for varmt vejr, havde jeg overanstrengt kroppen. Og det var gået direkte i tarmsystemet,« forklarer Michael Falch om at løbe i 36 graders fugtig stillestående varme.

I dagevis var han sendt til tælling på hotelværelset. Måtte tilses af hotelsygeplejersken, ligesom Ginnalee hentede lokal medicin på apoteket.

»Hun havde sin hula-hula-ting kørende,« griner han.

Da den store dag oprandt, havde Michael Falch det en smule bedre. Men var stadig blot en skygge af sig selv. Mat og slatten.

»Det havde været lettere at blive liggende på hotellet og sige ‘jeg skal ikke noget i dag’,« erkender han med et smil om dagen, hvor de skulle vies på rådhuset i Bangkok.

Men han tog sig sammen. Og lå – som han beskriver i bogen – ‘som et sygt barn med hovedet i hendes skød’ i taxien på vej til rådhuset.

For efter parrets lange forhindringsløb for overhovedet at få hinanden, vidste han bare, at alene det at få en ny tid på vielseskontoret inden for overskuelig tid, ville koste endnu en etape i forhindringsløbet.

Heldigvis virkede den thailandske tryllemedicin. Og en time senere kunne Michael Falch forlade rådhuset som en gift og meget lykkelig mand.

»Det var en noget bleg version af mig, der fik sagt ja dér i Bangkok. Så det var noget af en tur,« smiler Michael Falch. Og tilføjer så:

»Og et eventyr.«

Læs i weekenden det store interview med Michael Falch og den rørende historie om kærlighed med forhindringer.

‘Under månen – Overmodne manddomserindringer’ udkommer 11. maj på Gyldendals forlag