Hun var den elskelige, gamle cerutrygende dame i rækkehusene, der lærte ham engelsk. Men at hun gemte på en hemmelighed, skulle der gå mere end 60 år, før han fandt ud af.

»Er du rigtig klog, jeg blev da overrasket. Vi anede intet om hendes fortid,« griner den kendte tidligere tv-vært Samuel Rachlin.

Hans navn er ikke umiddelbart ét, som man ville forbinde med den kendte designer og iværksætter Jim Lyngvild.

Alligevel krydsedes deres veje ved et tilfælde, da Jim Lyngvild på de sociale medier var på jagt efter viden om sin oldemor Angelica Petersen.

Det er fra de tidlige år i Danmark, at tidligere tv-vært Samuel Rachlin husker Jim Lyngvilds oldemor. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Det er fra de tidlige år i Danmark, at tidligere tv-vært Samuel Rachlin husker Jim Lyngvilds oldemor. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

'Angelica Petersen? Det navn har jeg ikke hørt i 60 år,' skrev Samuel Rachlin så. Og blev dermed sendt på en tidsrejse. Til dengang, han stadig blot var en lille dreng og boede med sin familie i boligområdet Carlsro på Vestegnen.

Og blev undervist af selvsamme Angelica Petersen. Uden at vide, at hun på bedste 'Peaky Blinders' vis havde tilhørt en af Danmarks mest berygtede forbryderfamilier. Som havde mord, brandstiftelse, svindel og bedrag på samvittigheden. Ikke mindst de to sidstnævnte deltog Angelica Petersen i.

Men for at finde forbindelsen mellem hende og Samuel Rachlin, skal tiden skrues godt og grundigt tilbage.

Som mange måske ved, blev Samuel Rachlin født i Sibirien, hvortil hans familie i 16 år var tvangsforvist.

Men takket være ikke mindst statsminister H.C. Hansen kunne familien i 1957 – hvor Samuel Rachlin var ni år gammel – flytte til moderens hjemland Danmark. Hvor familien fik anvist en almen bolig i det nybyggede højhus i Carlsro.

I dag husker han ikke hvordan eller hvorfor, men hans forældre blev ret hurtigt venner med den dengang 65-årige Angelica Petersen, som boede i et af de små rækkehuse med have til.

»Hun var et fænomen i det miljø, fordi hun var en elskelig ældre dame og meget dygtig havekvinde, som fik alle mulige præmier for sine blomster og buske.«

»Men også fordi hun lavede de numre, hvor hun blev smidt ud i vandet i en sæk og hokuspokus bandt sækken op og kom ud. Hun var lidt af en eventyrer. En dristig, aktiv og energisk kvinde, der røg cerutter,« husker Samuel Rachlin.

Angelica Petersen fotograferet i 1962, hvor hun i en alder af 70 stadig udførte sit farlige stunt. Foto: Privat Vis mere Angelica Petersen fotograferet i 1962, hvor hun i en alder af 70 stadig udførte sit farlige stunt. Foto: Privat

Efter et par år i Danmark, hvor han lige havde fået lært at tale dansk, ønskede hans forældre, at han fik ekstra undervisning i engelsk, og spurgte derfor Angelica Petersen - som havde boet i England - om hun ville undervise sønnen.

»Så jeg gik til privatundervisning hos hende et par gange om ugen, og på den måde fik jeg et tættere forhold til hende, ligesom vi også gik til Vestbadet (udendørs badeanlæg i Brøndby, red.), hvor hun i sin høje alder stadig optrådte med sit nummer,« fortæller han. Og tilføjer så:

»Men vi anede jo ikke noget om hendes fortid.«

Som altså var dén, Jim Lyngvild kunne bidrage med.

I forbindelsen med sin familiekrønike 'Uden skam – Det geniale kup' – som du forleden kunne læse om i B.T. – søgte Jim Lyngvild viden om blandt andet hans oldemor Angelica Petersen, om hvem han i forvejen vidste lidt.

I fire år var Jim Lyngvild på jagt efter viden om sine forfædre. Bl.a. oldemor Angelica Petersen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I fire år var Jim Lyngvild på jagt efter viden om sine forfædre. Bl.a. oldemor Angelica Petersen. Foto: Bax Lindhardt

Især kendte han især historien om, at hun blev kaldt verdens første kvindelige udspringer og i sine unge dage havde været berømt for et stunt, hvor hun blev bundet ned i en sæk, smidt ud fra femmeter vippen og brød ud.

Så i et forsøg på at få mere kød og blod på sin tydeligvis sofistikerede og progressive oldemor, kastede han en forespørgsel ud på nettet. Som Samuel Rachlin reagerede på. Og dermed blev klogere på sin gamle engelsklærerinde.

Som altså var blevet en ældre dame, da hun kom ind i familien Rachlins liv.

»Hun gjorde stort indtryk dengang. Selv i den alder var hun en lystig, munter og farverig kvinde,« beskriver Samuel Rachlin, som altså blev noget overrasket, da han af Jim Lyngvild fik penslet hendes fortid ud.

At hun ikke alene havde været en del af 'familievirksomheden', men også var en ihærdig kvindesagsforkæmper, som ikke ville acceptere, at hendes liv skulle dikteres af hendes køn.

Som åbenlyst var til både herrer og damer, gik i hotpants og høje hæle. Og var som nævnt verdens første kvindelige udspringer.

Oldemor Angelica (t.h.) nægtede at lade sig styre af tidens kvindesyn. Foto: Privat/Bax Lindhardt Vis mere Oldemor Angelica (t.h.) nægtede at lade sig styre af tidens kvindesyn. Foto: Privat/Bax Lindhardt

»Man kunne da ikke gennemskue, hvad det var for en fortid, hun havde haft. Hvilket eventyrligt liv hun havde ført. Sådan lige på kanten,« fortæller Samuel Rachlin med smil på læben.

»Alt det var jeg slet ikke opmærksom på som dreng. For mig var hun bare den fine gamle dame, der vandt priser for sin have, røg cerutter og var en legende i Carlsro.«

'Uden skam - Det geniale kup' er netop udkommet på forlaget Falco.

