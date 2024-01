Katerina Pitzner har været særdeles aktiv på Instagram undervejs i sin datters tilbageholdelse i Dubai.

Her på det sociale medie har hun blandt andet splittet politikerne ved at kritisere Danmarks diplomatiske hjælp i Elvira Pitzners sag.

Nu har Katerina Pitzner helt lukket sin profil på Instagram.

»Nedlukningen af alle mine sociale medier har været undervejs i over et halvt år,« forklarer Katerina Pitzner til B.T. i en sms.

Katerina Pitzner i midten med sine to ældste døtre, Thalia Pitzner og Elvira Pitzner. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Hun afviser, at hendes pludseligt slettede Instagram-profil skulle have nogen sammenhæng med Elvira Pitzners fortsatte tilbageholdelse i Dubai, hvor hun står under anklage om utroskab.

»Jeg kan godt se, at det kan opfattes som en konsekvens af aktiviteten omkring Elviras sag. Det er det nu ikke, selvom jeg erkender, at timingen er god,« forklarer Katerina Pitzner.

For diamanthandleren har i anledningen af sin 54 års fødselsdag onsdag 10. januar givet »den bedste fødselsdagsgave« til sig selv: Nemlig »at deaktivere samtlige sociale medier«, forklarer hun.

»De sociale medier har især været en effektiv salgskanal og et godt sted at dele nyt, men i de senere år er glæden falmet. Verden er blevet grimmere, mere kedelig og forudsigelig gennem det støjende filter,« fortæller Katerina Pitzner.

Hun forsikrer dog om, at det kun er »en pause på ubestemt tid«.

»Nu kaster jeg mig ud i det fysiske liv, hvor jeg vil gå ud og kigge efter skønhed i naturen, i mennesker, i bøger og fordybe mig i egne skriverier. Og måske ses vi derinde igen en dag,« lyder det fra Katerina Pitzner.