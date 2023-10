Janni Ree kaldte episoden for 'ganske skrækkelig'.

Nu reagerer hendes mand – og ejeren af dyreparken – Karsten Ree på sidste uges flamingo-massakre i Ree Park, hvor en arktisk ulv slap ud af sin indhegning og dræbte flere dyr, ikke mindst 31 flamingoer.

»Det er jo beklageligt,« siger Karsten Ree, da han fredag bliver spurgt ind til flamingo-massakren på den røde løber forud for 'Vild med dans'.

»Ulven havde gravet sig meget dybt ned under et betonfundament, tre meter, og der har været net og alt muligt nede i jorden, så den har været fantastisk. Nu er den blevet skudt,« forklarer Ree Park-stifteren.

I sidste uge slap en ulv ud af sin indhegning i Ree Park og dræbte en lang række af de andre dyr i Karsten Rees dyrepark. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

»Og så er jeg i øvrigt blevet bedt om ikke at omtale det, fordi det vil de ikke så gerne have ovre i parken,« joker Karsten Ree, før han understreger, at sikkerheden er helt i top i hans park.

For selvom Janni Ree har været meget forfærdet over flamingo-massakren i Ree Park, så tager Karsten Ree miseren med mere ophøjet ro end sin kone, der har været meget berørt.

»Det er hun også, når der er en hund, der bliver kørt ned på Strandvejen, det kan du ikke regne med!« spøger rigmanden.

B.T. møder Janni og Karsten Ree på den røde løber forud for tredje program af 'Vild med dans'.

Karsten Ree kan nemlig ikke mønstre samme vemod som sin kone ved at se naturen gå sin gang.

»Det er bare flamingoer, der er blevet smadret. Det er lige som en ræv, der går amok i en hønsegård,« forklarer rigmanden.

Men skal I have flamingoer i Ree Park igen så?

»Det tager tid! Det har taget otte år at lave det der,« svarer Karsten Ree, der altså gerne får erstattet de dræbte dyr med nye i sin park i Ebeltoft.