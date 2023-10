Janni Ree har fortalt åbent om sine planer – og om Karsten Rees modvilje mod dem.

Den 53-årige realitystjerne vil nemlig gerne have taget sine 600 milliliters silikone ud af brysterne til fordel for et lille løft og eventuelt at få lagt noget af sit eget fedt eller et mindre implantat ind i stedet.

Men nu forklarer hendes ægtemand Karsten Ree, at han altså ikke har så meget imod, at Janni Ree skulle få mindre bryster, som hun først havde sagt.

»Det der patte-snak, det gider jeg sgu ikke,« siger Karsten Ree dog først med vanligt glimt i øjet, da B.T. møder ham og Janni Ree på den røde løber forud for fredagens omgang 'Vild med dans'.

For Karsten er ‘selvfølgelig’ ikke er ligeglad med sin hustrus bryster. Han synes bare, at Janni skal gøre, som det passer hende bedst.

»Det er hendes problem! Hun har jo selv anskaffet dem,« joker Karsten Ree.

»Hun går jo og siger, at hendes tøj strammer. Det er sgu fordi, du ikke har købt det et nummer større. Men så bliver ærmerne for lange, men det er sgu da lige meget, hvis du smøger dem op!« fortsætter rigmanden med glimt i øjet henvendt til sin kone.

Og faktisk kunne Karsten Ree godt finde på at sætte foden ned, hvis Janni Ree fik for gode ideer med sine bryster.

Men altså ikke, når hun som nu vil have gjort dem mindre.

»Hvis hun sagde, at de skulle være større, så skulle jeg nok protestere,« tilføjer Karsten Ree med et grin.

Det har Janni Ree dog ingen planer om, forsikrer hun.

Men hun har altså heller ikke endnu fundet en dato for, hvornår hun skal have foretaget indgrebet, der skal give hende mindre og mere naturlige bryster.

For en lille måneds tid siden fortalte Janni Ree ellers til B.T., at hendes mands modvilje mod brystoperationen også havde været medvirkende til, at hun ikke bare kastede sig direkte under kniven.

»Han er jo tilfreds og synes, jeg skal give det lidt tid. Men jeg vil meget gerne ned i størrelse, for det er hårdt for ryggen, og så går jeg jo hele tiden og skjuler dem, fordi det er dem, der kommer med mig. Og jeg skal jo helst være glad!« lød det da fra Janni Ree.