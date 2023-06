Jussi Adler-Olsen kan være godt tilfreds.

For ikke bare er han god for godt 100 millioner kroner gennem sit virke som forfatter - han tjener også ekstra ved siden af på at udleje og investere i ejendomme.

Og nu har den del af den 'Afdeling Q'-forfatterens virksomheder også landet et godt overskud.

Det viser det nye årsregnskab for Jussi Adler-Olsens ejendomsvirksomhed, som Ownr har trukket for B.T.

Her kan forfatteren nemlig fremvise et - ifølge sin ledelsesberetning - 'tilfredsstillende' overskud på mere end 750.000 kroner.

Men over telefonen virker hovedpersonen mindre begejstret.

For Jussi Adler-Olsen var ikke selv opmærksom på, at årsregnskabet for hans ejendomsselskab blev offentliggjort denne tirsdag.

»Jeg har ikke selv set det, så jeg kan ikke rigtigt svare dig - er det gået godt?« lyder det nonchalant, da B.T. ringer.

Jussi Adler-Olsen forfattter til Afdeling Q Foto: Søren Bidstrup

Da B.T. præsenterer ham for overskuddet lyder det dog kort »nej« på spørgsmålet om, hvorvidt han er glad for resultatet.

Han minder i stedet om, at hans hovedregnskab - for hans forfattervirksomhed - endnu ikke er udkommet for seneste periode, hvormed »det nok vil se lidt anderledes ud«.

Selv gemmer han også det nye årsregnskab for sine ejendomsaktiviteter lidt endnu.

»Det må blive i morgen, for jeg har ikke tid til at kigge på det lige nu,« afviser Jussi Adler-Olsen høfligt.

Med det nye overskud på 750.000 kroner for 2022 kan Jussi Adler-Olsen dog stadig forhøje egenkapitalen i ejendomsvirksomheden Adlerolsen.estate ApS til lige godt 4,57 millioner kroner.

Men trods den forhøjede egenkapital er resultatet for 2022 dog stadig mere end en halv million mindre prangende end året forinden.

Og den i forvejen beskedne lønudbetaling i forfatterens enkeltmandsvirksomhed er da også røget et lille nøk ned.

Jussi Adler-Olsen, storsælgende forfatter, der blandt andet står bag krimiserien Afdeling Q. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Dermed kunne Jussi Adler-Olsen nøjes med personaleudgifter for 55.000 kroner for hele 2022, hvilket ville svare til en månedsløn til forfatteren på under 4.600 kroner.

Men samtidig ejer den 72-årige forfatter så også bygninger og grunde for mere end 80,5 millioner kroner gennem ejendomsselskabet, hvor han bygger, renoverer, sælger og udlejer boliger.

Det er dog hovedsagligt gennem 'Afdeling Q'-bøgerne, at Jussi Adler-Olsen har tjent sin formue.

Hans verdensomspændende bogserie bliver nu tilmed også lavet til en stortanlagt Netflix-serie, hvilket ligeledes forventes at blive indbringende for forfatteren. Læs mere om det HER.