Det går strygende hos Jussi Adler-Olsen.

I sin forfattervirksomhed Adlerolsen.dep ApS kan han nemlig i det nye årsregnskab fremvise et overskud på mere end 12 millioner kroner.

Heraf er to af millionerne røget i hans egen lomme som udbytte.

Så er der også blevet betalt 2,6 millioner i løn til virksomhedens fem ansatte, og stadig har der været plads til at lægge 10 millioner kroner oveni egenkapitalen, der er vokset til 96,4 millioner kroner.

Der er dog ikke noget odiøst i, at 2021 var et væsentligt bedre år end 2020, forklarer Jussi Adler-Olsen til B.T.

For 2021 var nemlig et udgivelsesår, hvor bogen 'Natrium Chlorid' kom på gaden. 2020 var der ingen udgivelser, men i stedet »et stort udbytte og en masse at bruge pengene på.«

Samtidig forventer Jussi Adler-Olsen et »udmærket« 2022 også, ikke mindst med royalties fra den seneste bogs gang rundt i verden.

Men den 71-årige forfatter er god for meget mere end det bugnende regnskab, han senest har kunne fremvise.

Jussi Adler-Olsen til bogmasse i Frankfurt i oktober 2018. Foto: Frank May Vis mere Jussi Adler-Olsen til bogmasse i Frankfurt i oktober 2018. Foto: Frank May

For han investerer nemlig også og har virksomheder, der bygger og renoverer boliger, lyder det i Børsen Pleasure.

»Jeg har absolut en formue på over 100 millioner kroner. Jeg ved ikke, hvad jeg er værd, men det er ikke en halv milliarder kroner. Jeg kan dog sige, at jeg som minimum har betalt en halv milliarder kroner i skat uden at klage,« siger Jussi Adler-Olsen til mediet.

Overfor B.T. uddyber han:

»Regnestykket hedder, at jeg på tidspunktet for årsregnskabets afslutning har solgt 27 millioner bøger – og sikkert også mere – og vi tjener så 100 kroner i snit per bog, så bliver det 2,7 milliarder, og så har jeg i hvert fald betalt en halv milliard i skatter og moms og afgifter rundt omkring i verden.«

Krimiforfatter Jussi Adler-Olsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Krimiforfatter Jussi Adler-Olsen. Foto: Søren Bidstrup

Ikke mindst fortæller Jussi Adler-Olsen, at han betaler sin skat med glæde.

»Jeg har selv haft stort gavn af, at vi er i et velfærdssamfund. Jeg har været syg et par gange og så er jeg blevet helbredt et par gange. Vi har infrastruktur og veje – her i Danmark fungerer tingene i det store hele,« mener krimiforfatteren, der flere gange har været ramt af tarmkræft.

Så han mangler ikke noget.

»Altså, vi mangler jo alle sammen mere fred i verden, et bedre klima og flere år at leve i. Men materielle goder mangler jeg ikke noget af.«