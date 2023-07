Jussi Adler-Olsen var ikke just begejstret, da de første af hans regnskaber kom ud.

Men nu har den danske forfatter også indleveret årsregnskabet for sit hovedselskab – og denne her gang er humøret anderledes højt.

For selvom overskuddet i forfatterens indbringende virksomhed for sine kriminalromaner er næsten halveret, så kimser stenrige Jussi Adler-Olsen ikke af resultatet på knap syv millioner kroner.

»Det er dejligt! Jeg tror ikke, det kunne være meget bedre på et år, hvor der ikke har været nogen udgivelser, så er det helt fantastisk,« siger Jussi Adler-Olsen til B.T.



»Jeg bliver udgivet på 42 sprog i over 100 lande, så der kommer hele tiden indtægter ind fra backlisten, som er ældre bøger, der bliver solgt rundt omkring. Og de kan nogle gange være nyudgivelser – det er jo ikke alle lande, der udgiver på samme tid.«

Med overskuddet har Jussi Adler-Olsen da også kunne lægge yderligere til side, så der nu står mere end 102 millioner og luner i hans forfattervirksomheds egenkapital.

Jussi Adler-Olsen er blevet mangemillionær på særligt sin verdensomspændende krimiserie 'Afdeling Q', som han lige straks lægger absolut sidste hånd på. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Jussi Adler-Olsen er blevet mangemillionær på særligt sin verdensomspændende krimiserie 'Afdeling Q', som han lige straks lægger absolut sidste hånd på. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Men faktisk er Jussi Adler-Olsen nu ved at lægge absolut sidste hånd på den guldfugl, der har indbragt ham alle millionerne.

For lige straks er hans 'Afdeling Q'-bogserie nået til vejs ende.

»Jeg sidder og skriver lige nu! Jeg er ved at rette side 33 ud af knap 500,« forklarer forfatteren.

»Jeg skal være færdig i løbet af 10 dage, og det skal jeg bare, for den udkommer den 2. november. Det er nummer ti i rækken – den sidste. Det er jo kulminationen, det er afslutningen på mange historier.«

En lidelse at sidde og skrive

Hvad der venter efter afslutningen på hans succesfulde 'Afdeling Q'-univers, ved han også allerede.

Men det er ikke noget, han vil løfte sløret for endnu.

»Ting skal times rigtigt. Du har det jo også sådan, at hvis du får at vide i september, hvad du får i julegave, så er det faktisk ødelagt, ikke?« lyder det med et grin.

»Men I kan godt være spændte på det,« lover han.

I stedet kan Jussi Adler-Olsen fortælle, at den nærmeste fremtid efter afleveringen af den sidste bog skal bruges i familiens skød.

»Først skal jeg lige gå Bornholm rundt sammen med nogle gode familiemedlemmer, og derefter tager vi nok til Barcelona et stykke tid, og vi er også i Sydfrankrig på et tidspunkt i efteråret. Jeg skal jo lade op til udgivelsen og al den PR, der er i forbindelse med det,« siger Jussi Adler-Olsen.

»Det kan godt være lidt småudmattende, så det er bare med at få lidt energi tilbage.«

For det har heller ikke været nemt at gøre en ende på den bogserie, der har gjort Jussi Adler-Olsen til den mangemillionær, han er i dag.

»Denne her sommer har godt nok været hård – for det første meget fint vejr til at begynde med, hvor det har været en lidelse at sidde og skrive, og så også nu hvor det nærmer sig; jeg skriver dag og nat!« slutter forfatteren.