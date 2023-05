To bliver snart til tre.

Det afslører modellen Josephine Skriver på sin Instagram-profil.

Under den meget korte tekst ‘2+1’ løfter hun sløret for, at hun og den amerikanske musiker, Alexander DeLeon, snart skal være forældre.

Parret har kendt hinanden i ti år og blev sidste år gift.

Nu er de klar til at tage næste skridt, som man kan se på billederne, de begge har lagt på Instagram.

Den danske model havde egentlig retning mod en lovende fodboldkarriere, da hun som 15-årig blev spottet på en tur til New York.

Kort efter kom hun i stald hos Unique Models, og har siden hun var 17 år arbejdet i hele verden. Blandt andet som model for Victoria’s Secret.

Josephine Skriver har altid brugt sin synlighed til at flage for sine mærkesager.

Blandt andet har hun været åben om sin opvækst som regnbuebarn hjemme i Danmark og har kæmpet for LGBTQ+ rettigheder.

I DR dokumentaren ‘Kunsten at være Josephine Skriver’, løftede den 29-årige supermodel i marts sløret for et af de største traumer i sit liv. Da hun fortalte om at miste sin lillebror Frederik, der døde, da hun selv kun var fem år gammel.