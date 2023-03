Lyt til artiklen

Hun er i modellernes superliga, feteret, eftertragtet, smuk og ufattelig rig. Men bag den glamourøse facade, gemmer sig en stor tragedie.

»De siger, at man kommer over sorg. Men det føler jeg ikke, at man gør. Man må lære at leve med, at det gør ondt hele tiden,« siger et stærkt bevæget Josephine Skriver.

Det er i DRs nye dokumentar ‘Kunsten at være Josephine Skriver’, at den 29-årige supermodel løfter sløret for et af de største traumer i sit unge liv.

Nemlig som femårig at miste sin tre år yngre lillebror Frederik.

Josephine med sin tre år yngre lillebror Frederik. Foto: Screendump fra 'Kunsten at være Josephine Skriver'/DR Vis mere Josephine med sin tre år yngre lillebror Frederik. Foto: Screendump fra 'Kunsten at være Josephine Skriver'/DR

I dokumentaren forklarer hun, hvordan han blev ramt af et krampeanfald, som var så langvarigt og voldsomt, at han i 45 minutter ikke fik ilt til hjernen, hvorefter hans organer begyndte at lukke ned.

I et forsøg på at beskytte og skærme hende, blev Josephine Skriver i en tid anbragt hos sin moster, mens forældrene tilbragte tiden på hospitalet med lille Frederik.

En beslutning hun i dag som voksen sagtens kan forstå, men dengang var ufattelig hård. For det eneste, hun ville, var at være hos dem.

»Dét, der er svært, er, at jeg ikke kan huske ham så godt, som jeg godt kunne tænke mig,« fortæller en grådkvalt Josephine Skriver i dokumentaren.

At lillebror Frederiks død har været hemmelig indtil nu, er der dog en helt særlig og hjerteskærende grund til.

»Min mor har spurgt flere gange, ‘hvorfor snakker du aldrig om ham?’, men jeg har bare ikke været klar i lang tid til, at de (pressen og kommentarer på de sociale medier, red.) skulle bruge, at det er fordi han havde homoseksuelle forældre.«

29-årige Josephine Skriver i modelverdenens superliga. Her ses hun med kollega Sara Sampaio. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere 29-årige Josephine Skriver i modelverdenens superliga. Her ses hun med kollega Sara Sampaio. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

»Jeg var så bange for, at nogen skulle sige, at det var vores skyld på nogen måde,« fortæller en rørt Josephine Skriver, som er vokset op i en regnbuefamilie.

»Vi var bare uheldige,« tilføjer hun om dét, som stadig er en stor og dyb sorg for hende.

År senere kom en ny lillebror til verden, den syv år yngre Oliver, som den 29-årige supermodel er utrolig tæt på.

'Kunsten at være Josephine Skriver' kan ses på DR TV.