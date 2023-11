Joan Ørting har gennem to år holdt sin kæreste hemmelig for offentligheden.

Men nu løfter den 63-årige sexolog for første gang sløret for, hvem hendes 25 år yngre musikerkæreste er.

»Vi har ikke sådan haft behov for at gå ud med det. Men så i går udgav han et julenummer, og det ville jeg jo gerne hjælpe med at dele lidt. Så var den ligesom brudt der,« fortæller Joan Ørting til B.T.

For denne mandag deler hun nu et billede på Facebook af den før så hemmelige kæreste Rune Ørum i anledningen af hans 38 års fødselsdag.

Med dette billede viser Joan Ørting nu for første gang den ellers hemmeligholdte kæreste Rune frem. Foto: Privat.

Og det billede var altså 'lidt vanskeligt' at dele for Joan Ørting, fortæller hun – netop på grund af aldersforskellen mellem parret.

En aldersforskel, hun fortæller, de ikke selv mærker til, men som alle andre er meget nysgerrige på – og det kan godt 'stresse' parret.

Derfor kan Joan Ørting heller ikke lade være med at notere sig, at der nu kun er 25 år imellem hende og fødselaren Rune Ørum.

»I går var der 26 år imellem os, og i dag er der kun 25 år. Det er dejligt, for det er som om, det lyder af mindre,« forklarer Joan Ørting.

»Da vi spurgte hinanden om vores alder, så tænkte jeg, om jeg bare skulle sige 43 eller 45 år. Men det er jo en kliché, at man ikke kan vide, hvor kærligheden opstår, og i dag er vi jo lykkelige for, at vi var åbne overfor den, selvom der er 25 år imellem os.«

Skal ikke have børn

Netop aldersforskellen betyder også, at Joan Ørting og Rune Ørum selv kan opfinde, hvordan de gerne vil være et par.

Og derfor er der hverken sammenflytningsplaner eller forventninger om børn i deres forhold.

»Jeg havde jo lidt frit valg på alle hylder, fordi jeg ikke havde fået nogen børn, og han tænker heller ikke, at han vil have børn. Det er også dejligt at være sammen med en ung mand, der er helt åben og bevidst om alle de nye muligheder,« fortæller den 63-årige sexolog.

»Vi kan jo slet ikke regne ud, hvad der skal ske. Så vi tager ikke en eneste dag for givet, fordi vi har valgt at virkelig passe på vores kærlighed. Det er dejligt, at der går tid, hvor vi lærer hinanden at kende, og vi er slet ikke i gang med slutningen. Så vi synes begge, at det er vildt interessant og spændende.«

Joan Ørting er sexolog, forfatter, foredragsholder og tidligere tv-vært. Hun mødte sin kæreste – som hun nu viser frem for første gang – på netop hendes sexologskole i København under en fredagsbar. Foto: Linda Kastrup Vis mere Joan Ørting er sexolog, forfatter, foredragsholder og tidligere tv-vært. Hun mødte sin kæreste – som hun nu viser frem for første gang – på netop hendes sexologskole i København under en fredagsbar. Foto: Linda Kastrup

Sangeren Rune Ørum bor til daglig i København, mens Joan Ørting bor på Langeland.

Hun har dog også et hus på Christianshavn, hvor hun har sin sexolog- og parterapeutskole, og på den måde har parret hele tre forskellige steder at være og rejse rundt i mellem sammen.

»Vi er besluttet, at når vi er sammen, så gør vi alting sammen. Vi skal ikke være effektive. Vi fokuserer i stedet på at have en connection, på erotik og passion og glæden. Vi har begge været single i mange år, så vi har en stor taknemmelighed for at have hinanden,« siger Joan Ørting.

Single siden skilsmissen

For otte år tilbage blev Joan Ørting skilt fra sin eksmand, historiefortælleren Carsten Islington, som hun var gift med i 15 år.

For to år siden stod Joan Ørting så frem med, at hun havde fundet kærligheden på ny i en 'del yngre' mand, som hun var stødt ind i til fredagsbaren på sin sexolog- og parterapeutskole.

»Vi venter lidt med at lægge det på Facebook, for det har han ikke noget behov for. Og det har jeg egentlig heller ikke. Man får det bare mere roligt ved at holde det stille,« sagde Joan Ørting i den anledning til B.T.



Nu er parret så kommet på Facebook.

Og Joan Ørtings 25 år yngre kæreste, sangeren Rune Ørum, er ikke længere en hemmelighed.

