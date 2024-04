Jesper Buch kan næsten ikke få armene ned.

Efter 11 måneders gransken er beskeden endelig kommet fra myndighederne. Og den er positiv.

»Det er min bedste investering nogensinde, når man ser på tid, indskud og hvor meget jeg har fået for de penge, jeg har lagt ind,« som iværksætteren konstaterer til Finans.dk



For Konkurrencerådet har onsdag godkendt salget af det danske terrassefirma Treetops til den irske storkoncern Kingspan.

Jesper Buch ejer 19 procent af virksomheden.

Som B.T. tidligere har omtalt, købte han sig ind i Treetops, da at han i 2020 skulle have en ny terrasse fra selskabet.

Dengang blev han så begejstret for produktet, at han besluttede sig for at slå til – det skete efter forhandlinger over en Faxe Kondi med stifterne Ricki Kjeldsen og Dennis Povlsen.

Makkerparret kommer fra Vamdrup i Sydjylland, som ligger på samme egn, hvor Jesper Buch er vokset op.

Det fremgår ikke, hvad Treetops er solgt for.

Konkurrencerådet har dog haft betænkeligheder ved det store salg.

Det skyldes, at Treetops også sælger såkaldte træbetonplader til lofter, og på det danske marked har Kingspan i forvejen ejet et lignende selskab, Troldtekt.

»De to virksomheder har tilsammen en meget stor del af markedet for loftplader i træbeton, og det har derfor været nødvendigt at sikre, at konkurrencen på dette marked ikke lider skade som følge af fusionen,« som formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger i forbindelse med afgørelsen.

Problemet er dog blevet løst efter de mange måneder.

Den irske byggekoncern har forpligtet sig til at sælge TreeTops’ forretning med træbetonplader fra.

»Samtidig har vores undersøgelser vist, at der efter frasalget fortsat vil være konkurrence til Kingspans træbetonplader,« siger Christian Schultz fra Konkurrencerådet:

»Vi vurderer derfor, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen og godkender den med det afgivne tilsagn.«

Og derfor har Jesper Buch armene oppe.