Adam og James Price er travle mænd, som udover selv at lave tv også gør sig som henholdsvis manuskriptforfatter og revy-kapelmester.

Oveni dette finder de også tid til at være restauratører med deres Brdr. Price-restauranter. Restauranter, som for nylig kom i åben krig med 3F, da de sammen med Michelin-restauranten på Dragsholm Slot samt Damgaard-koncernen, der driver A Hereford Beefstouw-kæden, besluttede, at de fremover vil give ufaglærte ansatte en lavere løn end de faglærte.

En af hovedpersonerne, James Price, var søndag til stede ved pressemødet for årets Tivolirevy, hvor han er kapelmester, og her spurgte B.T. ham ind til konflikten, hvor han fralægger sig ansvaret.

»Det er ikke Adam og mig, der træffer den slags beslutninger. Restauranterne er delt meget, meget klart op. Der er hele den daglige drift og administration, og den har vi ikke noget med at gøre. Vi er medejere, vi er kreative indenfor menuer, indretning og koncept, men hele den del (det administrative, red.) er vi ikke beslutningstagere på,« forklarer James Price.

Han kunne også fortælle, at der, så vidt han var orienteret, var nye forhandlinger i gang, og han håber på, at der bliver fundet en god løsning for alle medarbejdere.

»Der er jo ikke nogen i de her tider, hvor der er så hårdt brug for arbejdskraft, ikke mindst inden for restaurant- og hotelbranchen, som vil sende medarbejdere væk. Man ønsker jo at tiltrække dem med gode aftaler. Men alle aftaler skal jo være gode for både medarbejderne og ejerne.«

I en pressemeddelelse kaldte 3F beslutningen fra restauranterne for »dumpingløn«, »et meget udansk signal« og et »ræs mod bunden for de ansattes løn- og arbejdsvilkår«, og der er varslet lockout for 3Fs medlemmer fra 2. marts, hvis ikke man bliver enige om en ny overenskomst inden da.

Katia Neumann Østergaard, der forhandler på vegne af restauranterne og desuden er talsmand for Brdr. Price og Dragsholm Slot, forklarede, at hun var »chokeret« over 3Fs forhandlingsmetoder og kaldte retorikken om løndumping for »langt ude«.

