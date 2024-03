Det var egentlig meningen, at radiovært Pelle Peter Jencel var færdig på P3 efter 14 år. Men nu er han tilbage i sit gamle program i nye klæder.

Efter seks års pause er han nemlig vendt tilbage sammen med Nicholas Kawamura i det tolv år gamle program 'Lågsus'. Det ligger i bedste sendetid fredag eftermiddag på P3.

P3 har en målsætning om, at det skal være den førende institution for ny og original formidling til unge. Derfor har B.T. spurgt Pelle Peter til Echoprisen om, hvordan det hænger sammen med at genoplive et tolv år gammelt program:

»Hvis et program holder efter tolv år, så skal det bare have lov at leve. P3 skal altid pege fremad, og vores mission er altid at finde det, vi synes er allermest spændende og få det ud til så mange mennesker som muligt,« siger 36-årige Pelle Peter Jencel.

Med genfødslen af 'Lågsus' gik der altså ikke længe fra Pelle Peter Jencels opsigelse i start januar til hans genansættelse som freelancer.

Flere gamle P3-programmer fik ved årsskiftet kniven, efter at radiokanalen har lagt en ny strategisk kurs, som B.T. tidligere har dækket. 'Lågsus' er dog imidlertid et af de gamle programmer, der i stedet har gjort comeback.

»Kan I godt være ung med de unge, selvom I er nogle gamle veteraner?«

»Nu er det jo dig, der står og aldersshamer,« siger Pelle Peter Jencel til B.T.'s 23-årige reporter.

»For mig handler det at være ung ikke om alder, men om en mentalitet. Det er farligt at sætte alder på nysgerrighed - og ‘Lågsus’ er stadig nysgerrigt, derfor passer det ind på P3,” siger Pelle Peter Jencel.

Han fortæller også, at han synes, det ville være trist, hvis 'Lågsus'-programmet blev reduceret til en tidslomme.

»Vores lyttere er jo efterhånden så gamle, at de er døde,« siger Pelle Peter Jencel med et grin.

Hans kone, Maria Jencel, der ledsagede ham på den røde løber, gav ham et let dask og grinede: »Ej skat, stop.«

‘Lågsus’ med Pelle Peter Jencel og Nicholas Kawamura sendes hver fredag kl. 16.00 på P3.