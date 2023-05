For første gang taler han om det.

Tv- og radiovært Felix Smith afslører nu i en podcast, at han for halvandet år siden fik konstateret adhd.

Det gør han i den tidligere minister Manu Sareens podcast, ADHD.

I podcasten fortæller Felix Smith, at det er en diagnose, som er svær at leve med, men også en diagnose, som alle mennesker omkring ham godt vidste, at han gik og døjede med i hverdagen.

»Min far havde det, og min søster har det. Så jeg vidste det godt. Jeg har bare aldrig fået taget mig sammen til at få diagnosen eller finde ud af, hvad der var af hjælpemidler, så der var nogle mennesker, der stille og roligt fik skubbet mig hen til en udredning,« fortæller han.

Adhd er en diagnose, som mellem 1 og 3 procent af voksne danskere har. Diagnosen karakteriseres blandt andet ved koncentrationsbesvær og hyperaktivitet.

Netop koncentrationsbesvær og hyperaktivitet er med til at få Felix Smith til at indse, at han ofte har brug for et pusterum.

En ventil til at komme væk fra andre så han bare kan være Felix Smith. Hvis ikke det sker, så bliver han stresset og humøret kan svinge markant.

»Jeg har brug for at være alene tit. Ellers kan jeg ikke eksistere. Jeg skal bruge lige så mange timer derhjemme alene, som de timer jeg er på arbejde,« siger han.

I to år forsvandt det velkendte blonde tilbageslikket hår fra den danske tv-skærm. En svær periode for Felix Smith hvor hans far døde, og han også blev skilt.

Det gav ham en anledning til at tage livet op til revision.

I dag laver han noget helt andet. Felix Smith er begyndt at lave tøj til hundeluftere.

Et karriereskift, som var en gammel drøm, der gik i opfyldelse.