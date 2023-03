Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 13 år har han skamfuldt holdt det hemmeligt.

Men nu indrømmer DR-vært Thøger Kirk, at det var ham, der stod bag et tåkrummende interview med prins Joachim, der dengang gik verden rundt.

I det efterhånden legendariske klip er prins Joachim og prinsesse Marie på besøg på Skoleskibet Danmark, da en ivrig journalistpraktikant på TV 2 Nyhederne peger den røde mikrofon i prinsens retning og spørger:

»Hvor meget betyder skoleskibet for dig?«

Her er prins Joachim og prinsesse Marie fotograferet under det omtalte besøg på Skoleskibet i august 2010. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her er prins Joachim og prinsesse Marie fotograferet under det omtalte besøg på Skoleskibet i august 2010. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Den tager vi lige igen,« gentager prins Joachim et par gange, inden han til sidst må gøre det klart for den unge journalist – der altså viser sig at være DRs klimakorrespondent og vært på 'Den grønne optur' Thøger Kirk – at han ikke vil kaldes 'du'.

»Og jeg fanger det ikke,« fortæller Thøger Kirk nu i mandagens 'Aftenshowet' og fortsætter:

»Det er næsten det mest pinlige. Det er fra ret stor afstand, og jeg råber det nærmest til ham. Det er et meget pinligt klip, og det gik verden rundt. Heldigvis kan man ikke se mig.«

Klippet, som du kan se her, gik viralt og spredte sig blandt andet til Norge, hvor hofreporter Kjell Arne Totland udtalte i norsk Se og Hør:

»I øvrigt tror jeg, at det siger mere om prins Joachim som person. Jeg tror hverken, at dronning Margrethe, kronprins Frederik eller kronprinsesse Mary ville have reageret på den måde. Og faktisk ser det ud, som om Marie synes, at hendes mand er en smule pinlig.«

Mens prins Joachim blev kaldt både 'arrogant' og 'snobbet' i både danske og udenlandske medier, kom også den unge journalist under beskydning for at være 'uhøflig' og 'udannet'.

Det oplevede Thøger Kirk selv i kølvandet på interviewet.

I 'Aftenshowet' fortæller han, hvordan han i tiden efter kørte med en taxachauffør, som fremhævede klippet som et eksempel på, at journalister burde være mere dannede. Det gav Thøger Kirk ham bare ret i.

Også til middagsselskaber har han siddet i stilhed og lyttet, mens folk omkring ham har omtalt interviewet negativt uden at vide, at han stod bag.

»Men det var mig, der stillede ham 'du'-spørgsmålet, og det skal han selvfølgelig have en undskyldning for. Jeg synes ikke, det var hans fineste øjeblik. Men det var heller ikke mit fineste øjeblik.«