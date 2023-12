DR meddelte tidligere i år, at man af strategiske grunde ville lukke flere P3-programmer, hvilket blandt andet gik ud over radiovært Mathias Helts program 'Absolut Mathias Helt'.

Nu er der godt nyt for Mathias Helt – og fans af radioværten.

Radiokanalen Radio4 har fredag nemlig afsløret på deres Instagram-side, at Mathias Helt, der tidligere har været en del af DRs talenthold og arbejdet på Radio24syv, i det nye år får sit eget talkshow på kanalen.

»Vi glæder os meget til at fortælle mere,« skriver de blandt andet til en video, hvor Mathias Helt hopper op af en stor gavepakke.

Mathias Helt på den røde løber ved TV2 Echos awardshow EchoPrisen i K.B. Hallen København torsdag den 30. marts 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Helt på den røde løber ved TV2 Echos awardshow EchoPrisen i K.B. Hallen København torsdag den 30. marts 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mathias Helt skriver på sin egen profil:

»Jeg glæder mig meget til at vende tilbage til live taleradio, som jeg har savnet siden 2019. Jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan sige, at jeg skal sende om fredagen, for det er der, jeg hører hjemme.«

Forleden kom det frem at, DR blandt andet også har valgt at lukke P4-programmet 'Badabing'.

