Prins Joachim og familien flytter snart til USA og i den forbindelse, har de valgt at skille sig af med palæet på Emiliekildevej i Klampenborg.

Til B.T. bekræftede Kongehusets kommunikationsafdeling onsdag, at huset var blevet solgt.

Ifølge Se og Hør er det direktøren i Tryg, Johan Kirstein Brammer, der har givet 44 millioner kroner for palæet.

Den 47-årige koncerndirektør overtog jobbet fra Morten Hübbe tidligere i 2023.

Og der var allerede store forventninger til direktøren ved tiltrædelse.

Det fremgik af den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med skiftet på topposten.

'Siden Johans indtræden i Trygs direktion i 2018 har hans potentiale til, en dag at kunne stå i spidsen for denne virksomhed været tydeligt. Succesionsplanlægningen har været vellykket, og jeg er derfor glad, stolt og ikke mindst meget enig i bestyrelsens vurdering af, at vi har den absolut bedst egnede kandidat til stillingen siddende i vores egen direktion,' lød det i pressemeddelelsen.

Johan Kirstein Brammer har betalt 9,5 million kroner mere for palæet, end hvad prins Joachim selv gav tilbage i 2014.

Prins Joachim og Prinsesse Maries hus på Emiliekildevej har nu fået ny ejer. Foto: Michael Stub/Her Og Nu/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Joachim og Prinsesse Maries hus på Emiliekildevej har nu fået ny ejer. Foto: Michael Stub/Her Og Nu/Ritzau Scanpix

Villaen er på 344 kvadratmeter.

Villaen består ud over de mange kvadratmeter indendørs også af en pool og en grund på hele 2500 kvadratmeter.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Johan Kirstein Brammer til købet af palæet.