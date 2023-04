Han er kendt som dén far, alle børn ville ønske, at de havde. Ham med hvem livet er en leg. Men sådan var det langtfra i hans egen barndom, hvor tæsk var daglig kost, og han med rette kunne have båret på et had til sin mor.

I stedet endte Dick Kaysø med i en alder af blot ti år at tilgive hende. Af én særlig grund.

»Det var dét lod, jeg havde,« lyder det fra den populære skuespiller.

Hvorfor, vender vi tilbage til.

I disse dage er 76-årige Dick Kaysø aktuel i Netflix-serien 'Sygeplejersken', som helt bogstaveligt handler om liv og død i den virkelige historie om Christina Aistrup Hansen, som i 2017 blev dømt for drabsforsøg på flere patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

Men trods sit indgående kendskab til sagen og dens detaljer nægter Dick Kaysø at opfatte 'dødsenglen' som et ondt menneske.

Dick Kaysø i scene fra Netflix-serien 'Sygeplejersken'. Foto: Tommy Wildner/Netflix Vis mere Dick Kaysø i scene fra Netflix-serien 'Sygeplejersken'. Foto: Tommy Wildner/Netflix

»Der er altid en forklaring på ting,« siger han.

Og dermed nærmer vi os hans forklaring på tilgivelsen af moderen.

Som du forleden kunne læse i B.T.s interview med den kendte skuespiller, er clairvoyance en integreret del af Dick Kaysøs liv og har været det, siden han som 15-årig skibsdreng på Bali mødte en clairvoyant, der forudså hans fremtid. At han ville blive skuespiller.

Men også kunne se hans barndom og opvækst. Med alle de prygl og fornedrelser, der var.

»Min stakkels mor slog mig og ignorerede mig stort set hver dag, fra jeg var helt lille, og til jeg endelig som 14-årig forlod familien og stak til søs,« har Dick Kaysø tidligere sagt om sin barndom i et interview med Billed-Bladet.

Men når han hverken dengang eller nu er opslugt af bitterhed over dét, der blev hans lod i livet, skyldes det en helt særlig hændelse, som indtraf på Dick Kaysøs tiårs fødselsdag.

»Hele min barndom har jeg ikke holdt min fødselsdag nogensinde. Ud over min tiårs, for der lavede jeg selv boller og lagkage og chokolade.«

»Min mor kunne ikke noget. Hun kunne ikke stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele, men hun tog hele æren. Jeg var ti år gammel, og jeg kunne ikke have det,« husker Dick Kaysø.

Han er af jødisk slægt og havde især et meget tæt forhold til sin tante Oda, som blev opfattet som en heks.

»En vidunderlig heks,« smiler han ved mindet om tanten, som så, hvor ulykkelig den lille dreng blev, trak ham til sig og begyndte at forklare ham om sjælen:

Om at kroppen bare er dens hylster. At den rejser videre og går i dvale, indtil det er tid til at vende tilbage til den fysiske verden.

»Så fortalte hun mig, at den sommetider vælger at prøve noget helt nyt eller noget, den har prøvet før, men ikke blevet færdig med,« beskriver Dick Kaysø og husker nærmest ordret deres samtale:

'Men det er et valg. Sjælen vælger selv sine guider. Og dem har du valgt. Din mor og din far.'

'Vil det sige, at jeg selv har valgt at leve sådan her?'

'Ja.'

'Hvad betyder det?'

'At der er meget, du skal acceptere.'

Selvom han blot var ti år gammel, gjorde ordene indtryk på ham. Stort indtryk.

»Min mor fik aldrig nogensinde skideballe mere. Jeg var ikke sur på hende, for jeg havde selv valgt det. Det var det lod, jeg havde,« siger Dick Kaysø og tilføjer så:

»Allerede der begyndte jeg at tro på reinkarnation.«

Tror du også på reinkarnation?

Dét og clairvoyancen har fulgt ham siden. Og gør, at han på ingen måde frygter døden. For den er bare en mellemstation.

Og hvad med kroppen?

»Jeg håber, at loven til den tid er lavet om. For jeg vil gerne vikles ind i et jernnet og smides i vandet, så fiskene kan spise mig, så jeg kommer videre.«

»Jeg vil gerne ende i havet.«

'Sygeplejersken’'kan ses på Netflix fra 27. april.